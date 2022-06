Feijóo, Génova y el daño reputacional

El presidente y candidato del PP Sr Núñez Feijóo ha criticado el daño económico y también el daño institucional del actual Gobierno de izquierdas para el futuro del país, algo que según él solo la gestión de un futuro gobierno del PP podrá reparar. Se trata de un relato a medio camino entre la concepción empresarial y gestora del gobierno, la profecía catastrofista de Nostradamus y el carácter providencial del santo advenimiento del Partido Popular.

Un daño económico que el PP resume en lo abultado de la deuda y del déficit público actual, que atribuye al Gobierno Sánchez, sin tener en cuenta las consecuencias de la pandemia para las cuentas públicas como último recurso para la defensa de empleos y empresas, y las consecuencias presupuestarias del importante apoyo económico y de armamento a la guerra de Ucrania. Pero sobre todo ocultando interesadamente, en este mismo sentido, que está todavía fresca la deuda de más de setenta mil millones de euros de la gestión económica de la crisis financiera por parte de los gobiernos de la derecha. Una cantidad casi equivalente al total de lo que España va a recibir de los fondos de recuperación de la UE y un saneamiento financiero que, según el PP, no les iba a costar ni un euro a los españoles. Semejante daño reputacional no parece ningún aval para el papel de buen gestor y mucho menos para el carácter providencial que se atribuye a sí mismo el Partido Popular.

El presidente del PP también reprocha al Gobierno un grave daño institucional, causado por la falta de respeto de la izquierda a la división de poderes y a las instituciones democráticas. Incluye entre las mencionados daños institucionales, a tenor de sus declaraciones más recientes, desde la petición de explicaciones al rey emérito, vinculando la misma a un supuesto debilitamiento del papel institucional de su hijo Felipe VI en la Jefatura del Estado, a la reforma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando como ahora se excede en su periodo de vigencia, y por tanto su situación de interinidad, hasta el cese de la directora y el anuncio de reforma del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en consecuencia la posible afectación de la imagen internacional de España y de la seguridad del Estado.

Sin embargo, aunque es cierta la responsabilidad política del Gobierno en materias delicadas como los vericuetos de la fiscalía y Hacienda para la exculpación del rey emérito y el caso aún no aclarado del espionaje del CNI, no tiene origen en ningún interés personal o de partido, sino por anteponer la razón de Estado a la razón democrática en aras de un malentendido interés general; no se parece en nada a las investigaciones y conspiraciones de la mal llamada policía patriótica para hacer frente a sus adversarios o para obstruir la acción de la justicia en sus casos de corrupción.

Hace esta crítica en las fechas en que su partido continúa siendo objeto de informaciones escandalosas en el marco del 'caso Kitchen', que demuestran la instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado para obstruir la acción de la justicia

Además, hace esta crítica en las mismas fechas en que su partido continúa siendo objeto de informaciones escandalosas en el marco del caso Kitchen, que demuestran la instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado para obstruir o torcer la acción de la justicia en sus casos de financiación ilegal, fraude y blanqueo con un grave daño reputacional, tanto al papel de su Gobierno, de la policía como a la justicia españolas, para eludir la investigación y el castigo de los posibles delitos. Y cuando como consecuencia de las escuchas ilegales del comisario Villarejo se produce también el conocimiento y encubrimiento de los testaferros y de los depósitos del rey emérito en paraísos fiscales. Materias frente a las que Núñez Feijóo se ha negado a responder, considerando la corrupción un problema del pasado y los negocios del rey emérito algo por lo que no ha sido encausado y que por tanto no empaña para nada su impagable contribución a la Transición democrática. Una actitud de relativismo moral que por suerte no ha tenido su hijo, el actual jefe del Estado, que por contra las ha sancionado y prudentemente ha distanciado de los mismos a la familia y a la Casa Real.

Por si esto fuera poco, se trata del mismo Núñez Feijóo que ha rechazado recientemente continuar los contactos, si es que estos siquiera hubieran comenzado, para desbloquear, después de casi tres años, la renovación de las instituciones constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial. Una nueva excusa que no puede ocultar el sectarismo político que también ha provocado un daño quizá irreparable al órgano de gobierno de la Justicia.

Como culminación de todo lo anterior, en estas mismas fechas, su flamante coordinador general, Elías Bendodo, ha anunciado, en contra de lo comprometido en febrero de 2021 por Pablo Casado, el mantenimiento de la sede de la dirección del PP en el edificio de Génova 13, por cuya remodelación financiada por la caja B del partido ha sido condenado por la Audiencia Nacional a título lucrativo. Y todo, con el peregrino argumento de que los edificios no tienen culpa de nada y que la sede es propiedad de sus militantes, confundiendo interesadamente la propiedad con el propietario y la compra de la sede con el dinero negro de la remodelación, pero que sobre todo refleja la negativa de la actual dirección del PP al reconocimiento y reparación, siquiera simbólicos, de la corrupción.

En definitiva, un grave daño reputacional, este sí, por el que no se han dado ni se piensan dar explicaciones ni se han asumido responsabilidades políticas y mucho menos la correspondiente reparación por parte del PP. Nada que avale la alternativa ni el advenimiento que se nos anuncia.

________________________________

Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.