Sentido de Estado y sensibilidad social ante la guerra

La guerra no se detiene en el dolor humano y en la pérdida de vidas que provoca. También está sacudiendo el tablero de la economía europea en forma de ascenso de los precios en la zona euro. Un crecimiento atribuible al repunte de los costes de la energía (41,9% interanual) y de los alimentos (8,9%), que contrasta con el dato de inflación de hace un año: un 1,9% en junio de 2021.

El ataque de Putin deja fuera del control de los gobiernos algunas variables decisivas como son la subida de los precios de la energía y los alimentos, y, en consecuencia, de los costes de producción y distribución. El precio de los combustibles, como el de alimentos básicos, como el grano, se negocian en los mercados mundiales. Estamos ante una incertidumbre con consecuencias negativas en todo el mundo.

La obligación de un buen gobierno es no resignarse por importantes que sean las dificultades. El de España no ha parado de tomar medidas contundentes para aliviar el impacto de la subida de los precios a la clase media y trabajadora o las pymes, y sobre todo a las personas que más lo necesitan. El segundo Plan de medidas contra las consecuencias de la guerra permitirá contener en 3,5 puntos la subida de los precios.

Medidas de un Gobierno que ha aportado a cada desafío una solución, situando el interés general y el reparto equitativo de las cargas por encima de los intereses egoístas.

El mismo Gobierno que protegió a los trabajadores y a las familias de las consecuencias de la pandemia, aprobando una reforma laboral que ha generado más empleo y de mayor calidad, que ha conseguido unos Fondos Europeos para transformar España y que ha logrado en Europa un mecanismo excepcional para amortiguar la subida del precio de la luz.

Sí, hay dos formas distintas de afrontar las crisis. Y la que ha seguido el Gobierno de Pedro Sánchez, con sus medidas de inversión pública y estímulos económicos desde la crisis de la COVID-19, arroja cifras históricas

La derecha española comete dos irresponsabilidades a una misma vez. Porque si, de un lado, se empeña en trasladar un diagnóstico tramposo que quiere minimizar el impacto de la guerra sobre el alza de los precios –cuando es su causa dominante–, de otro la única receta que aporta, como siempre, es la de bajar de forma generalizada los impuestos, alejándonos aún más de la tónica en los países europeos más modernos y avanzados. Su estrategia irresponsable de negación, bloqueo sistemático y difusión de datos económicos tergiversados para generar desconfianza en un contexto tan grave, le aleja del sentido de la oposición moderada y razonable de otras fuerzas conservadoras europeas.

Sí, hay dos formas distintas de afrontar las crisis. Y la que ha seguido el Gobierno de Pedro Sánchez, con sus medidas de inversión pública y estímulos económicos desde la crisis de la COVID-19, arroja cifras históricas. Entre ellas, el hito de 20,2 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, el incremento notable de la contratación indefinida, el aumento de la pensión media de jubilación hasta 1.254 euros o la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros (antes 736).

Frente a ello, la receta que nos propone Feijóo no difiere mucho de la que aplicó en su día el PP de Rajoy para no generar más que sufrimiento a la mayoría de los españoles. Sus principios activos fueron la retirada rápida de estímulos fiscales, la ausencia de ayudas públicas relevantes y, siempre, en el horizonte no declarado, la fijación de una severa ortodoxia en forma de drásticos equilibrios presupuestarios en perjuicio siempre de los más desfavorecidos, de aquellos cuya supervivencia última está ligada a la fortaleza de lo público.

La experiencia económica acumulada, la economía real, nos anima a no volver a transitar esa senda, no lo hagamos, por sentido de Estado y sensibilidad social. No cabe marcha atrás en el progreso social que nos demanda la ciudadanía.

_________________________

Eva Granados es portavoz del grupo parlamentario socialista en el Senado.