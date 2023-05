El tiempo transcurre tan rápido que un mes parece un año y un año parece un mundo y olvidamos con demasiada facilidad. A comienzos de esta legislatura, en 2020, llegó un virus, que nos encerró en casa, salíamos solo con mascarillas y nos tuvimos que vacunar. Fue una pandemia que azotó el mundo entero; pero mientras Ayuso y Abascal alentaban a los barrios de “gente de bien” a hacer caceroladas y protestar contra el Gobierno, el Presidente Pedro Sánchez se arremangaba, adoptaba infinidad de medidas ante un escenario desconocido para el cuál no había hoja de ruta, pero hoy España tiene niveles de empleo récord, es el motor económico de Europa y es un referente mundial en políticas sociales, y todo ello a pesar del PP y de Vox.

El 28M se eligen alcaldes y alcaldesas en los 8.131 municipios que hay en España y también se opta por presidente o presidenta en 12 Comunidades Autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y lo que votas importa, porque se decide entre dos modelos: el de quien se ha dejado la piel, ha peleado en Europa para conseguir recursos, ha dado la cara siempre, ha trabajado en los momentos más difíciles para sacar adelante a nuestro país y ha protegido más que nunca a las familias, trabajadores, autónomos y empresas, como ha hecho el presidente Sánchez; y el de quien siempre ha dicho que no, el que nunca ha arrimado el hombro, el que se ha escondido para ver qué ocurría y después criticarlo, como ha hecho el PP, primero con Casado y ahora con Feijóo.

Todas las elecciones son fundamentales, cada elección cuenta y lo que votas importa, porque con tu voto decides. Optas entre el modelo del PSOE de protección a los trabajadores con los ERTE y las ayudas a los autónomos, junto a una reforma laboral que ha conseguido alcanzar cifras récord de empleo en España, con 20,8 millones de personas trabajando, ha bajado el paro a los niveles más bajos desde hace 15 años y ha permitido que uno de cada dos contratos sean indefinidos; o eliges un modelo como el del PP, que aprobó otra reforma laboral que machacó a los trabajadores, recortó sus derechos y bajó sus salarios.

También se trata de elegir entre proteger a las personas, como hizo el presidente Sánchez, que en los peores momentos de la pandemia fue a Europa a pelear, defender y conseguir 140.000 millones de fondos europeos que están permitiendo generar empleo y modernizar nuestro país; o proteger a los bancos y abandonar a su suerte a la ciudadanía como hizo el PP.

Es bueno también recordar que el presidente socialista Pedro Sánchez movilizó más de 29.000 millones de fondos COVID sobre todo para fortalecer la sanidad; ha aprobado 446 millones para fortalecer la Atención Primaria y la mejora de la salud bucodental; ha destinado casi 800 millones de Fondos Europeos para el Plan de Inversiones de Altas Tecnologías en el Sistema Nacional de Salud y ha apostado por la estabilización del personal sanitario para acabar con la temporalidad; y ahora acaba de aprobar 580 millones más para Atención Primaria y otros 38,5 millones para la salud mental. Otra opción es optar por el PP, donde Ayuso y Moreno Bonilla han colocado a Madrid y a Andalucía a la cola de España en inversión sanitaria, han destrozado la Atención Primaria y apuestan por un sistema de salud solo para quien tenga dinero para poder pagársela.

También se decide entre quienes, como los socialistas, apostamos y defendemos una buena educación pública y un buen sistema de becas como el que se acaba de aprobar, con la mayor cantidad de la historia, 2.540 millones, para que haya un millón de becarios en nuestro país; o entre quienes, como el PP, favorecen las becas para los ricos, para aquellas familias que cobran más de 100.000 euros como hace Ayuso en Madrid o quienes como Moreno Bonilla ha eliminado un total de 1.457 aulas escolares sobre todo en los pueblos, rompiendo la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la educación.

Tu voto decide, no te quedes en casa, porque si no otros decidirán por ti, y puede que lo hagan en tu contra

También el próximo 28M se elige entre alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas que apuestan por favorecer el acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias con vivienda pública, como hace el candidato socialista malagueño Dani Pérez, que se ha comprometido a construir 10.000 VPO, para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio; o aquellos que, como hizo Feijóo, construyó una sola vivienda pública para alquiler en toda una legislatura, entre 2014 y 2018, cuando era presidente en la Xunta.

Y no quiero olvidarme de los impuestos, en las elecciones del próximo domingo también hay que optar entre quienes bajan impuestos a la clase media trabajadora y los suben a las grandes empresas energéticas, a los bancos y a los grandes patrimonios, como hacemos los socialistas, y lo que hace el PP, por ejemplo Ayuso, que perdona 982 millones a las rentas más altas mientras recorta el Estado del Bienestar en Madrid y Moreno Bonilla perdona 120 millones sólo al 0,2% de los andaluces, olvidándose del 99,8% restante.

De todo esto es de lo que no quiere hablar Feijóo en estas elecciones. Porque el líder del PP no habla ni de empleo ni de economía ni de pensiones ni de educación ni de sanidad ni de nada de lo que le importa a los españoles y españolas. ¿No tiene ideas o no quiere contarlas? Que el ruido no nos despiste, porque mientras los socialistas estamos cerca de la gente y defendemos lo mejor para las personas, otros como el PP solo defienden a los poderosos.

Votar importa, porque decidimos: revalorizar las pensiones o congelarlas; construir hospitales públicos o privatizarlos; hacer reformas laborales que den dignidad a los trabajadores o contrarreformas laborales que rebajan el despido. Tu voto decide, no te quedes en casa, porque si no otros decidirán por ti, y puede que lo hagan en tu contra.

_____________

Miguel Ángel Heredia Díaz es portavoz Adjunto de la Dirección Socialista en el Senado, Portavoz de Hacienda y Senador del PSOE por Málaga.