Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente en Gelida

Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias, según recoge EFE.

Adif ha informado de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

Por su parte, la compañía Renfe recomienda el uso de medios de transporte alternativos a las líneas ferroviarias afectadas.

En este sentido, asegura que los viajeros están siendo informados de la suspensión del servicio a través de personal en las estaciones, por la megafonía de trenes y estaciones, en los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, a través de las redes sociales, de la aplicación de Rodalies y en las webs rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.

Muchos usuarios se han visto sorprendidos esta mañana por la interrupción de la circulación ferroviaria y en estaciones como la de Sants-Barcelona se están formando colas en los puntos de atención al cliente para informarse sobre posibles alternativas y pedir justificantes para las empresas.

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisan desde anoche, mediante convoyes, toda la red de Cataluña para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal. En este sentido, Adif informa esta mañana de que entre las estaciones de Pradell y Ruidecanyes-Botarell, en Tarragona, ha caído un árbol sobre la infraestructura, lo que afecta a los trenes que circulan entre Reus y Zaragoza.

También se encuentra interrumpida la circulación entre Cervera y Calaf, del tramo Lleida-Manresa-Barcelona, por una incidencia con una maquinaria de vía.

Adif asegura que se está trabajando para solucionar estas incidencias con la mayor brevedad posible.

Ayer, se produjo otro incidente a causa del temporal, cuando un tren de la línea R1 descarriló al colisionar con una roca caída en el raíl entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona). En este tren viajaban diez pasajeros y no se registró ningún herido.