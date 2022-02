Ayuso insiste en que su sitio es Madrid y en su apoyo a la candidatura de Feijoó: "Va a contar con toda mi ayuda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apoyado este domingo la candidatura del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, para tomar las riendas del Partido Popular, y ha insistido en negar su intención de presentarse al Congreso Nacional del PP porque su sitio es Madrid y "tiene una gran responsabilidad con los madrileños". Así lo ha comunicado la dirigente del Gobierno regional en declaraciones a los medios en su asistencia al partido de rugby que enfrentaba a España y Rumanía, en la fase clasificatoria europea para el Mundial de 2023, en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, ha asegurado que ahora mismo en la formación se encuentran en una situación de "estudio y análisis interno", sobre lo que buscan para el futuro, para España y para el propio Partido Popular. Además, ha señalado que los españoles atraviesan un momento muy difícil y el PP tiene que ser "una alternativa real al Gobierno de Pedro Sánchez".

"Para ello hay que trasladar la ilusión a todos los españoles de que el Partido Popular sigue trabajando en ello. El presidente Feijoó va a contar con toda mi ayuda. Apoyo su candidatura actualmente, ya que antes del Congreso no se sabe aún si hay más candidaturas, pero creo que la suya es la mejor y lo que vamos a hacer es seguir colaborando con el PP en todo lo que necesite, y desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir haciendo el mismo trabajo", ha expresado.

Además, Ayuso ha apuntado que descarta presentarse al Congreso Nacional del PP ya que "nunca ha habido un intento de alcanzar el liderazgo como se ha estado diciendo", y ha mencionado su responsabilidad con todos los madrileños porque busca llegar al 2023 "unidos, fuertes y siendo un contrapeso a las políticas que están lastrando el país".

También, ha evitado explayarse acerca de la situación de que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, vaya al frente en el Congreso Nacional, pero ha detallado que esta tarde se preparará un discurso para su intervención en la Junta Nacional, que se celebrará el miércoles, donde expondrá "todo lo que piensa y opina de lo sucedido". "Creo que tenemos que afrontar esta etapa hacia delante y no tendrá que pasar tanto por lo que hace Pablo Casado como sí por lo que decida hacer el Partido Popular", ha concluido.

Sobre el contrato de su hermano

Por otra parte, Ayuso ha pedido este domingo a su Gobierno no hablar de la situación del contrato de su hermano porque "eso está en la Fiscalía" y "no va a servir para informar, sino todo lo contrario" y ha subrayado, en cualquier caso, que nunca se sabrá "cuántas vidas habrán salvado esas mascarillas". La líder regional ha confirmado que su Ejecutivo está "sometido ahora mismo a una fuerte presión" y que lo que tienen que hacer es "no hablar de aquello que no les compite como Gobierno", en relación a la situación de su hermano con los contratos en plena pandemia.

"Ese contrato se produjo en un momento muy difícil, cuando no había mascarillas, que se nos olvida; en un momento donde no había cómo proteger a nuestros sanitarios, en un momento donde se moría la gente y es más, nunca sabremos cuántas vidas habrán salvado esas propias mascarillas". Por último, ha concluido que el asunto entre "dos particulares" no tienen que resolverlo ellos y en cambio, si "dar cuentas" de la gestión que ha hecho su Gobierno, ya que "eso es lo conveniente y lo demás no va a ayudar a informar"