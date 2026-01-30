CCOO exige a Interior que proteja a los profesionales de los ataques ultras tras los casos de Santaolalla y Quequé

La Agrupación de Periodistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha publicado este viernes un comunicado en el que exige a los poderes públicos que reaccionen ante la oleada de intimidaciones que están recibiendo algunos comunicadores. Tras el reciente parón del cómico Héctor de Miguel (Quequé), el abandono de redes de la creadora de contenido Elena Reinés, ambas esta semana y por amenazas de muerte, el sindicato cree necesaria "una respuesta policial y una tutela judicial".

Este mismo jueves, otro episodio de acoso por parte de ultraderecha fue denunciado por la analista política Sarah Santaolalla. En el programa Malas lenguas, aseguraba que ha interpuesto una demanda contra el influencer Vito Quiles, tras un incidente que comenzó en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. La analista asegura que Quiles le siguió "por la carretera de manera temeraria y apareciendo en mi casa con tres matones más, que tuvo que echarles la policía de mi portal y del bar de abajo".

El pasado lunes, Elena Reinés anunció que se marchaba de las redes sociales con un rotundo "voy a parar". Después de sufrir una campaña de acoso, la comunicadora declaró a elDiario.es que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte", como, por ejemplo: “Te van a coger por la calle y no van a quedar ni tus huesos”.

"Quieren esclavos, por eso rabian", las redes estallan ante una derecha contra la regularización de migrantes Ver más

Héctor de Miguel, el humorista y presentador de Hora Veintipico vivió una historia similar. Tras el último programa, en el que parodiaba al presentador Nacho Abad por su cobertura con "imágenes truculentas" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la asociación de policías Jusapol lo señaló y criticó. Otros usuarios, como el activista ultra Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Pugilato ya protagonizó una agresión al cómico Jaime Caravaca durante una actuación en Madrid. Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales y ha emitido ya un programa especial en su canal de YouTube en torno a Héctor de Miguel, con otros militantes fascistas, en el que asegura que "este tipo tiene que pagar por sus palabras".

Este aumento de intimidaciones es el que ha motivado al sindicato a exigir responsabilidades políticas: "Trabajar en la información y la comunicación no es una tarea de héroes y heroínas". En el comunicado, aseguran que tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía "deben tomar nota de lo que está ocurriendo", y actuar para que ninguna difamación, acoso o amenaza quede impune.