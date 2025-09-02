La Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de Vox frente a un centro de menores de Madrid

La delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid denegará el permiso para que Vox celebre este martes a las 18.30 de este martes la protesta que había convocado ante el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en la Plaza de Santos de la Humosa, por la violación de una menor presuntamente cometida por un residente que ya ha sido detenido. Los informes policiales recabados por el departamento que dirige Francisco Martín advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio.

El líder de la formación, Santiago Abascal, convocó el lunes en rueda de prensa esta protesta bajo el lema "Vecino: exige seguridad". Este anuncio se produjo pocas horas después de que dos encapuchados asaltase y golpeasen a tres menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del centro. Hechos que ya está siendo investigado por la Policía Nacional.

En base a estos hechos, y tras el análisis del expediente y de los informes de seguridad, la delegación del Gobierno ha dictado esta resolución de prohibición con el objetivo de "proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor".

Según detallan en una nota remitida a los medios, considera, que el lugar elegido, las inmediaciones del centro, que "constituye el domicilio habitual de los menores", vulneraría su derecho a la intimidad y a un entorno seguro. Por tanto, se prioriza la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro.

Además, también recuerda que el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que "supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas". Según detallan, la legislación permite prohibir una manifestación cuando, de forma razonada, se estima que "concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito o generar alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes".