Díaz critica el debate Sánchez-Feijóo: "Será un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado que el debate de este lunes entre los candidatos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, será un "cara a cara de zascas" entre dos hombres del "bipartidismo" que miran "al pasado", informa Europa Press.

Es más, ha remarcado que la política es algo mucho más "serio" que el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, y no va a estar presente ni "la política útil", ni la España "diversa y plural" y ni la mejora de la "vida de las mujeres" que defiende Sumar.

💬 "Mañana tenemos un debate que mira al pasado, a los años 90.



Hoy España es distinta. Un debate donde no va a salir todo lo que hemos hablado hoy aquí.



La política es demasiado seria para reducirla a "zascas" entre dos hombres que miran al pasado".



📹@Yolanda_Diaz_ #EsPorTi pic.twitter.com/nueNtMOtO2 — Sumar (@sumar) 9 de julio de 2023

Por otro lado, ha acusado al líder del PP de "mentir" sobre los fijos discontinuos para criticar las buenas cifras de empleo y también, haciéndose eco de una reciente entrevista, al proclamar que en España se trabajan menos horas cuando las estadísticas revelan que por primera vez el país llega a los 600 millones de horas laborales efectiva.

De hecho, ha retado a Feijóo a "rectificar", debatir con ella sobre materia laboral y dejar su "cantinela" porque revela que "no se entera de nada" y es una "absoluta vergüenza" en alguien que aspira a llegar a La Moncloa.

Así lo ha trasladado en un acto de campaña este domingo en Sevilla junto a los candidatos de la confluencia de izquierdas por esta circunscripción Fernando Sierra (Sumar), Engracia Rivera (IU) e Isabel Franco (Podemos). Durante su intervención, Díaz ha recriminado el debate que protagonizarán Sánchez y Feijóo, que es más propio de la década de los 90 y no "mira a la España del futuro y que quiere más derechos", mejores salarios y reducción de la jornada laboral, empleados sin precariedad laboral y mayor sanidad pública, campos donde pivotan precisamente las principales propuestas programáticas de Sumar.

Al hilo, ha citado un artículo del cantante Santiago Auseron para preguntarse si este debate es una muestra de "política sucia", para contestarse a sí misma que no lo sabe pero sí tiene claro que no es útil a la ciudadanía. "Desde luego creo que ese debate de zascas de dos hombres que miran al pasado no representa a nuestro país", ha enfatizado para insistir en que la victoria y remontada del bloque progresista depende del voto decisivo a Sumar.

Por otro lado, ha insistido en sus ataques a Feijóo para contraponer que el líder popular defiende claramente a las eléctricas, dado que incluso estas compañías piden el voto para él, mientras que Sumar está con la mayoría social, decidida a bajar la factura de la luz, una agencia pública en el sector y a trocear la actividad de las empresas para terminar con el oligopolio actual.