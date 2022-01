Directo | Darias afirma que los no vacunados "tienen un 20% más de posibilidades de fallecer"

14:47 h

El presidente del PP, Pablo Casado, ha ratificado durante su intervención en la reunión de la Intermunicipal del PPCyL, celebrada en Salamanca, el no de su formación al "bluf" de la reforma laboral. "Sánchez no habla con la oposición, hace lo que da la gana, deroga lo que hizo el PP y luego nos hace responsables de no apoyarle", ha afirmado el líder conservador que también ha criticado el Gobierno "ni siquiera nos han llamado" y se ha preguntado "¿porque solo deroguen un 10% de nuestra reforma tenemos que aprobar su derogación?".

Casado también ha aprovechado su intervención telemática para pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón. "Sánchez debe cesar a Garzón y si no puede, tendrá que asumir la responsabilidad de que no es capaz ni de cambiar su gobierno porque depende de los partidos radicales con los que no quería pactar", ha afirmado tras destacar que las declaraciones del también líder de IU ponen en riesgo al sector ganadero español.