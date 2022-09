Directo | Sánchez, contra Gamarra: "El programa electoral del PP es el de las grandes energéticas"

09:27 h

Carlos Rojas García, diputado del Partido Popular, se ha dirigido a la vicepresidenta primera Nadia Calviño y le ha reprochado cómo “la subida de precios sigue desbocada”. Además, le ha preguntado de manera irónica “cómo puede seguir en el Ministerio sin haber pedido perdón” por la situación económica del país. También le ha pedido “bajar los costes de su Gobierno” y dejar de sacar “beneficio extra a costa de los españoles”.

Por su parte, la vicepresidenta le ha reprochado no mirar los datos económicos, que muestran cómo la inflación es algo que afecta a muchos países occidentales y no sólo problema de España. Le ha reprochado también que desde el PP se nieguen a aceptar todas las medidas que proponen desde el Gobierno. Ha añadido que todas sus propuestas “son medidas que ya están en marcha, que no son viables o inapropiadas o propuestas que estamos encantados de debatir pero que no garantizan que vayan a estar a favor”.