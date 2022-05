Directo | Feijóo afirma que el PP de Madrid está "más unido" con Ayuso: "Nos hemos preocupado demasiado de cuestiones internas"

14:16 h

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho este sábado que "no hay ningún tipo de garantía" de que sus conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sean espiadas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha asegurado que aún no hay fecha fijada para su próximo encuentro con Sánchez, a quien ha vuelto a pedir explicaciones, transparencia, "que hasta este momento no ha habido", así como garantías de que no se le está espiando en estos momentos ni en el futuro.

Sobre la mesa de diálogo con el Gobierno, ha asegurado que desde el inicio se sabía que iba a ser un proceso de negociación largo y complejo, a lo que ha añadido: "Es evidente que el Gobierno siempre intentará arrastrar los pies en esta negociación, y por eso tenemos que poner todas las energías".

Sin embargo, ha avisado de que para que la mesa de diálogo funcione "también se necesitan unas mínimas confianzas, que con el Catalan Gate y la gestión que ha hecho el Gobierno del Estado se han reducido muchísimo y en estos momentos están a cero".

Ante este diagnóstico, ha asegurado que es "responsabilidad del Gobierno restaurar esta confianza mínima y esta credibilidad para que la negociación se pueda retomar".