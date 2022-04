Directo | Feijóo, tras ser proclamado con el 98,35% de los votos: "Hay hambre de cambio. España nos está esperando"

13:33 h

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha aprovechado su discurso para poner en valor la figura del rey Felipe VI y apelar al sentimiento español: "Sentir a España es que se te erice la piel cuando escuches el himno de España. No puedo entender a aquellos que condicionan su gobierno desde el desdén, el menosprecio y la ofensa al territorio que representan".

Feijóo también ha asegurado que apoya y respete a las empresas y a los sindicatos. "Hay que negociar, hay que acordar, y a veces no se puede acordar. Pero sin acritud. Vamos a firmar acuerdos y, si no es posible, se firman desacuerdos", ha afirmado.

"No soy nuevo, ni desconocido, ni una incógnita. He cumplido 60 tacos y ya no estoy para bromas", ha explicado. "Aquí no importa como empiezan las cosas, si no como acaban", ha afirmado. "A diferencia de los que me critican, no soy infalible. Pero soy tenaz y no voy a parar", ha defendido el líder gallego. "España nos está esperando a todos", ha sostenido y ha puntualizado que "España es mejor que el Gobierno que tiene".