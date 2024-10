EEUU apoya a Israel para "desmantelar la infraestructura de ataque" de Hezbolá en Líbano

08:00 h

El expresidente del Gobierno español José María Aznar advirtió este lunes, en la ciudad brasileña de São Paulo, que si "Israel no gana" en Oriente Medio, "la próxima batalla será en las costas del sur de Europa". "Si Israel fracasase, habría zonas del mundo muy comprometidas. Si Israel no gana, la próxima batalla no será en Oriente Medio, será en las costas del sur de Europa y eso es algo que estratégicamente tenemos que tener en la cabeza", dijo en una conferencia en la sede de la Asociación Comercial de São Paulo.

Aznar, quien es presidente de Honor de la Iniciativa Friends of Israe', aseguró que el Estado judío "lucha por su supervivencia" porque sus "enemigos quieren eliminar su existencia" y "la presencia de Estados Unidos" en la región.

Desde su punto de vista, Irán "es el gran riesgo" en la zona y donde "todos los caminos en Oriente Medio terminan", pues es el país que "mantiene" a los grupos Hamás, en la Franja de Gaza; Hezbolá, en Líbano, y los rebeldes hutíes, en Yemen. "¿La situación de Israel mejora, si Hamás sigue en Gaza? ¿Qué tipo de acuerdo se puede hacer con Hamás en Gaza" o "si Hezbolá sigue disparando cohetes desde Líbano?", se preguntó.

En este sentido, criticó los intentos de Estados Unidos de disuadir "todos los días" a Israel de sus ofensivas militares en la Franja de Gaza y Líbano. "No digo que no tenga que hacer cierta presión, pero lo normal es disuadir a tus enemigos, no a tus amigos", apuntó.