EEUU apura las últimas horas de campaña: Trump ataca a Harris, que promete el fin de la guerra en Gaza

El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump (2017-2021), y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, apuran las últimas horas de campaña librando una maratónica batalla por un puñado de estados bisagra determinantes. A dos días de las elecciones presidenciales, las encuestas que presentan un escenario muy ajustado, según informa EFE.

Trump redobló en un mitin en el estado clave de Georgia sus ataques contra Harris y dijo: "Vete. Vete. Estás despedida", tras tildarla de "la peor vicepresidenta en la historia" del país. "Kamala habla de arreglar la economía, pero ¿Por qué no lo hace? No va a hacer nada. Es incapaz de hacerlo. Su plan impondrá el mayor aumento de impuestos en la historia de EEUU a las familias", apuntó el exgobernante (2017-2021) en la ciudad de Macon, en el estado bisagra de Georgia.

A continuación ridiculizó a la candidata demócrata a las presidenciales por haber dicho en una reciente entrevista en televisión que no haría nada diferente de lo que hizo el presidente, Joe Biden, algo que "en sí mismo la descalifica", opinó. "¿Nuestro país está un 90 % en un camino equivocado, el más alto en la historia de nuestro país, y ella dice 'oh, yo no haría nada diferente'?, se preguntó vehementemente Trump en el cierre de la jornada esta noche, a dos días de las elecciones presidenciales.

Este domingo, el exmandatario celebró mítines en tres pequeñas urbes de estados bisagra decisivos con el fin de movilizar, especialmente, a los votantes rurales, parte significativa de su base electoral. Si durante mañana en Lititz (Pensilvania), el estado péndulo que aporta más votos electorales (19), Trump dijo que no debería haber dejado la Casa Blanca después de perder las elecciones de 2020, derrota que nunca ha reconocido, durante la noche en Macron aseguró que el 5 de noviembre "será el Día de la Liberación" de Estados Unidos.

Acusó a Harris de liderar una campaña demócrata que se basa únicamente en el "odio" y la "demonización" llamando "basura a la mitad" de Estados Unidos, en referencia al comentario de Biden después de que un humorista calificara a Puerto Rico como "isla flotante de basura" en un mitin de Trump. "Déjenme decirles algo. (...) La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores", dijo Biden, unas palabras sobre las que tanto la Casa Blanca como el propio mandatario intentaron aclarar después.

Los dos temas centrales sobre los que Trump volvió una y otra vez durante su mitin en Georgia fueron la inmigración ilegal, que ha convertido a Estados Unidos en "un país ocupado", y la economía, que sufre una "inflación galopante". "Manejaremos la inflación. Vamos a perforar, perforar. Vamos a pagar la deuda. Vamos a reducir sus impuestos aún más. Conseguiremos el mayor recorte de impuestos de la historia", aseguró Trump, quien señaló que esta semana EEUU ha tenido "el peor informe de empleos de la historia moderna, con solo 12.000 anémicos empleos creados".

Harris promete en Míchigan el fin de la guerra en Gaza

Por su parte, Harris prometió este domingo en el estado clave de Míchigan que trabajará para poner fin a la guerra de Israel en Gaza y en Líbano y dará a los palestinos la "dignidad" que merecen. En un mitin en East Lansing, la candidata se dirigió directamente a la comunidad árabe, un grupo clave para poder hacerse con los 15 votos del Colegio Electoral del estado, para reconocer "que este año ha sido difícil debido a la muerte y destrucción en Gaza y por las muertes y desplazamientos de civiles en el Líbano".

"Como presidenta, haré todo lo que este en mi poder para poner fin a la guerra en Gaza, devolver a los rehenes a sus casas y poner fin al sufrimiento en Gaza, garantizar la seguridad de Israel y asegurarme de que el pueblo palestino puede conseguir su derecho a la dignidad, la libertad, seguridad y autodeterminación", aseguró Harris.

El voto árabe en Míchigan es clave para decantar la balanza el martes a favor de los demócratas, que con el presidente Joe Biden en 2020 consiguieron superar al republicano Donald Trump en más de 20 puntos. No obstante, este año los sondeos dan la ventaja a Trump en intención de voto entre los árabes, que podrían darle la espalda a Harris por formar parte de la Administración Biden, que sigue apoyando con armamento a Israel en sus operaciones en Gaza, Líbano o Yemen contra milicias alineadas con Irán.

Harris no mencionó en este mitin ni una sola vez a Trump por su nombre, pero trazó las diferencias con sus políticas y su carácter, al tiempo que intentó transmitir un mensaje positivo.

La vicepresidenta pidió a los jóvenes de la generación Z, los nacidos en la primera década del 2000, que movilicen a sus conocidos a votar y dijo que "veo vuestro poder". Ese grupo de votantes, que normalmente no participa altamente en los comicios, es otro de los segmentos de población estratégicos para ganar el estado, donde hoy Harris centró todo su actividad de campaña a dos días de la jornada de las elecciones.

Todo está abierto

Este reñido pulso hace que ambos rivales políticos se hayan volcado en estos últimos días en los siete estados bisagra: Pensilvania, el que más votos electorales aporta (19); Carolina del Norte (16), Georgia (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6).

La media de encuestas recopiladas por FiveThirtyEight muestran empates técnicos y dentro del margen de error entre Trump y Harris, con lo que la victoria podría quedar determinada por márgenes muy estrechos o requerir recuentos para ver quién alcanza los 270 votos electorales necesarios.

Con unas encuestas en el empate técnico en los siete estados clave todo está abierto. El voto de los próximos dos días y estas últimas horas de campaña podrían ser cruciales.