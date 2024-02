Escándalo en México: queda libre el empresario símbolo de la corrupción que negoció con Feijóo inversiones en Galicia

La Justicia de México ha concedido la libertad condicional al exdirector de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya (2012-2016) tras dos años en prisión, para que continúe preparando su defensa por los delitos de corrupción que se le imputan por los casos Odebrecht y de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados, informa Europa Press.

Lozoya permanecía desde noviembre de 2021 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México hasta su salida este martes por la noche, después de que un tribunal de apelaciones ordenara el lunes su liberación al considerar que no existe riesgo de fuga, argumento utilizado hasta ahora para impedir que saliera de prisión.

Quien ha cuestionado esta decisión ha sido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles ha lamentado que los jueces dejen libres a "los presuntos delincuentes de cuello blanco". "Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos. Delincuentes, presuntos, de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco, y presuntos delincuentes del crimen organizado", ha criticado el mandatario durante su comparecencia diaria antes los medios de comunicación.

"La Fiscalía seguramente va a apelar (...) y la verdad el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones de jueces, magistrados, pero son excepción, no es la regla", ha señalado el presidente mexicano. "El Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta. Son empleados, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia", ha insistido López Obrador. Por su parte, la Fiscalía General de México ha criticado esta decisión, calificándola de "privilegio injusto y desproporcionado", pues Lozoya no ha ganado ningún juicio. Asimismo, ha acusado a los jueces implicados de rechazar pruebas obtenidas por las fiscalías de Suiza y Brasil, favoreciendo así al exdirector de Pemex.

Lozoya fue detenido en febrero de 2020 en Málaga y extraditado a México en junio de ese mismo año. La Fiscalía mexicana pide 46 años de prisión por los delitos de cohecho, asociación delictiva y blanqueo de capitales. Es el principal implicado en la trama de corrupción de Odebrecht en México, pero también está siendo investigado por muchas otras operaciones en todo el mundo, como las que lideró como director de Pemex, incluida la compra de los astilleros Barreras, en Vigo, avalada por la Xunta, negocio que está siendo investigado por la Fiscalía de México, tal y como informó Praza.gal. Lozoya fue director general de Pemex entre 2013 y 2016. Feijóo intentó desligarse del dirigente ahora preso y sus inversiones en Galicia. Todo ello pesar de que, según indicó la propia Xunta en 2013 y 2014, el presidente en persona trató directamente con él para desarrollar proyectos en Galicia. Con el entonces poderoso empresario que el fiscal general de México señaló luego como "símbolo" de la corrupción de la etapa de Peña Nieto.

Lozoya podrá moverse a partir de ahora con total libertad solamente por Ciudad de México, deberá portar un brazalete electrónico y presentarse ante las autoridades cada 15 días, detallan los medios de comunicación mexicanos.