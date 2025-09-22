Fallece un menor y desaparece su padre a causa de las lluvias de este domingo en Barcelona

Los bomberos han localizado esta noche el cuerpo de un menor que viajaba en un coche que se ha visto este domingo arrastrado por la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) y tratan ahora de localizar el cuerpo del otro ocupante del vehículo, que sería el padre del niño. A primera hora del lunes, los efectivos de búsqueda seguían trabajando en la zona.

En una comparecencia ante los medios a medianoche, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, aseguró que se han encontrado el cuerpo del hijo, un niño de unos "11 o 12 años", y dio por supuesto que el padre también podría haber fallecido, si bien todavía no se ha localizado su cuerpo.

El cuerpo del menor se encontró en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), como consecuencia de las fuertes lluvias que han hecho aumentar el caudal de esa riera.

Unos noventa efectivos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han trabajado toda la noche en las tareas de búsqueda del hombre padre del menor, pero por ahora sin éxito. Las labores de búsqueda se han centrado en el tramo de seis kilómetros comprendido entre el sitio donde se vio por última vez el vehículo en el que ambos viajaban, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, y la localidad de Sant Pere de Riudebitlles, han informado los Bomberos de la Generalitat.

El dispositivo de búsqueda está formado por 87 efectivos de 33 dotaciones, entre ellas los grupos subacuático y de drones y unidades caninas, a los que esta mañana se suma un helicóptero, además de una veintena de Mossos d'Esquadra, Policía Local y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La consellera Parlón lamentó la tragedia provocada por las fuertes lluvias caídas en Cataluña y aseguró que el cuerpo que se está buscando "probablemente" será el del padre de ese niño. Añadió que unos 87 efectivos de los bomberos buscarán el cuerpo durante toda la noche y que una veintena de Mossos ayudarán también en las tareas de búsqueda.

Al parecer, el padre decidió cruzar la riera con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y entonces se vio sorprendido por la crecida repentina del río, escplicó la consellera. Parlón apeló de nuevo a la prudencia ante situaciones de lluvias intensas.

Sobre las seis y media de la tarde, un testigo avisó a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.

Los bomberos desplazaron al lugar diecinueve dotaciones de efectivos, que localizaron a primera hora de la noche el coche, pero sin nadie en su interior.

Esta riera es una de las que registró una crecida súbita a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña, que en algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado.

Submarinistas ayudaron en las tareas de rescate, respaldadas también por drones y perros, y hasta la llegada de la noche también se usó un helicóptero.

Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han lamentado el fallecimiento de una persona a consecuencia de las intensas lluvias en Cataluña.

En declaraciones a TV3, el alcalde de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catasús, explicó que el vehículo de los desaparecidos fue hallado en el fondo de un barranco y en muy mal estado, y añadió que las fuertes lluvias hicieron que la riera aumentara su caudal hasta los dos metros y medio.