Feijóo acusa a Sánchez de "romper los puentes" para negociar el CGPJ con su reforma "unilateral"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "romper los puentes" para negociar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma "unilateral" que ha anunciado para "controlar" el Tribunal Constitucional.

Así se ha pronunciado después de conocer que el PSOE va a registrar hoy en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del TC.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha dicho que su partido se ha enterado por los medios de comunicación de que el Gobierno prepara esa reforma legal para "reponer" las competencias del CGPJ que le quitó hace unos meses.

Feijóo ha recalcado que el Gobierno, con aquella reforma hace un año, "inhabilitó" al CGPJ, ya que "le prohibió nombrar vacantes" para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Constitucional.

"Es decir, dejó sin competencias al órgano de los jueces y ahora como le interesa modificar el TC y cubrir las vacantes, le repone parte de las competencias que le había hurtado para controlar el Tribunal Constitucional", ha proclamado.

Feijóo ha aludido al control que, a su juicio, ha hecho el Ejecutivo en otros órganos, después de lo visto "con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado o el Centro de Investigaciones Sociológicas". "Esto empieza ya a ser una preocupación no puntual sino una preocupación estructural", ha advertido.

Demuestra que "ya no le interesa negociar"

Al ser preguntado si el PP podría apoyar esa reforma legal que ha registrado hoy el PSOE, Feijóo ha respondido cómo va a apoyar su formación un cambio con el que el Gobierno demuestra que "ya no le interesa negociar el CGPJ sino controlar el TC".

Así, el líder del PP ha recordado que estaban "negociando" el CGPJ y "se han enterado a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente, va a modificar las competencias del CGPJ".

"¿Cree que se puede negociar con alguien que no solo no tiene respeto por la negociación sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?", se ha preguntado, para recalcar que la sensación que tiene su partido es que el objetivo del Gobierno es "no negociar nada con el PP".

La "soberbia" del gobierno

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo no "quiere" negociar la renovación del CGPJ, de la misma manera que tampoco ha negociado con el PP el plan económico que le envió a Moncloa ni ha atendido la oferta de pacto en política de seguridad y defensa.

"O este Gobierno ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder o simplemente tiene su propio proyecto político, que consiste en controlar instituciones y mantenerse en el Gobierno, que no en gobernar, y en un proyecto personal o personalista", ha finalizado.

El PSOE apela a la "responsabilidad" de los grupos

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios de la Cámara para que apoyen la proposición de ley.

En declaraciones en el Congreso, Gómez ha dicho que confía en contar con el mayor apoyo posible a esta nueva reforma exprés y ha confirmado que su intención es que esté en vigor en el mes de julio para poder renovar cuanto antes a los dos magistrados que corresponde elegir al órgano de los jueces en paralelo a los dos que tiene que designar el Ejecutivo. El mandato de los cuatro finalizó el 19 de junio.

Tramitación exprés y en vigor en julio

Por eso, la intención del PSOE es tramitar esta proposición de ley por el procedimiento de urgencia y en lectura única para que reciba el visto bueno de las dos Cámaras lo antes posible y pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado a lo largo del mes que viene.

"Es un ejercicio de responsabilidad para cuanto antes poner en funcionamiento el TC", ha recalcado Gómez, quien ha justificado esta decisión ante "la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP", al que ha vuelto a afear que niegue a "acatar el mandato constitucional" y a renovar el CGPJ.

Por eso le ha vuelto a emplazar a, "de una vez por todas", negociar la renovación de un órgano que lleva ya tres años en funciones. "Saben que se tiene que hacer bajo la ley que está en vigor y que es una responsabilidad y una obligación para el correcto funcionamiento del Poder Judicial", ha dicho.

No se puede esperar al PP sine die

Gómez no cree que ese pacto pueda alejarse aún más con la decisión del PSOE de volver a cambiar el precepto de una ley que se reformó en marzo de 2021, precisamente para impedir a un CGPJ caducado el nombramiento de jueces. El artículo que se va a volver a retocar es el 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora para permitir que el CGPJ pueda proceder a designar exclusivamente a los dos miembros del TC que le corresponden.

"Todo lo contrario", ha respondido Gómez a la pregunta de si recurrir a una nueva reforma exprés de la ley puede llevar al PP a enrocarse aún más en su posición. "Lo que queremos es dar normalidad al funcionamiento del TC", ha dicho incidiendo en que apoyar esta nueva modificación es un "ejercicio de máxima responsabilidad" y que no se puede estar "esperando sine die" a que el PP tenga "voluntad" de que los tribunales funcionen correctamente.