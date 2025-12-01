La Generalitat de Valencia lanza una polémica campaña instando a obedecer las alertas metereológicas

"Si respetas siempre esta señal, haz lo mismo cuando recibas una alerta metereológica". Es el mensaje que ha incluido la Generalitat valenciana en una nueva campaña en la que insta a la población a respetar las alertas por fenómenos metereológicos, comparándolas con señales de tráfico.

La campaña ha avivado la polémica por la gestión del Govern de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en Valencia.

Según publica el diario Levante, el cartel puede verse en algunos municipios de la comarca de l'Horta Sud, una de las zonas más afectadas por la tragedia.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana manejaba un borrador del mensaje Es-Alert a las 18:37 horas del 29 de octubre de 2024, aunque el mensaje finalmente se envió a los móviles de la población a las 20:11 horas.