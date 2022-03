El Gobierno lanza el segundo gran rescate de la legislatura y emplaza a Feijóo a probar su "moderación"

Un mes después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno despliega el segundo gran plan de rescate social y económico de la legislatura. Al estilo de las decisiones adoptadas en su día para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, la batería de medidas que aprobará este martes el Consejo de Ministros irán destinadas a minimizar el impacto de la guerra, de duración todavía incierta pero con consecuencias ya palpables en el bolsillo de los ciudadanos.

Tras conseguir el respaldo de Bruselas para limitar de la mano de Portugal el precio del gas generador de electricidad, Pedro Sánchez detalló este lunes el plan de choque diseñado para los próximos tres meses. Además de intervenir el mercado energético topando el gas para bajar la factura de la luz que pagan los consumidores, el Ejecutivo entrará de lleno en la bajada del precio de los combustibles, los dos asuntos que habían incendiado la calle en las últimas semanas con una huelga de transportistas de por medio que llegó a amenazar el sistema de producción.

Asumen en el Ejecutivo que la tardanza a la hora de concretar medidas ha supuesto un desgaste político que ha podido contribuir a trasladar la imagen de un Gobierno distanciado con el sentir de los ciudadanos. Creen en la Moncloa, no obstante, que el éxito cosechado por Sánchez en el Consejo Europeo y el despliegue del nuevo plan de actuación ponen el punto y final a ese capítulo. “Se vuelve a demostrar que el presidente no deja de tomar decisiones y de estar encima de la gestión directa de las crisis tan graves que nos está tocando afrontar”, aseguran.

Tras varias semanas de incertidumbre sobre la amplitud del paquete de medidas que el propio Pedro Sánchez había prometido tener listo para este 29 de marzo e incluso de debate interno en el seno del Gobierno, el plan de rescate se ha concretado en cinco ejes: ayudas a familias, trabajadores y desplazados, ayudas al tejido empresarial, medidas en materia de transportes, medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía. En total, 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 en créditos ICO.

Protección de los vulnerables y ayudas a la economía

Para bajar la factura de la luz el presidente se ha comprometido a enviar esta misma semana a Bruselas una propuesta conjunta con Portugal para la limitación del precio del gas. Por otro lado, Sánchéz también confirmó que la gasolina, a partir de ahora, tendrá una bonificación mínima de 20 céntimos por litro (5 céntimos, al menos, correrán a cargo de las empresas gasolineras y el resto a cargo del estado) de la que se beneficiará no solo los profesionales sino el conjunto de la ciudadanía.

Para evitar la destrucción de empleo el decreto que se aprobará este martes incluirá además un sistema que en la práctica imposibilite los despidos en las empresas beneficiadas con cualquier tipo de ayuda pública incluídos los ERTES, un mecanismo similar al puesto en marcha en la pandemia. En vivienda, y con un IPC disparado por la inflación provocada por los precios de las energías, el índice de referencia para la subida de los contratos de alquiler quedará fijado en un máximo del 2%, mientras que la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% y se extenderá a 600.000 familias el bono social eléctrico, que llegará a 1,9 millones de hogares. Además, también hasta el 30 de junio se mantendrá la rebaja impositiva de la factura de la luz. Una batería de iniciativas destinada a proteger a los más vulnerables de los efectos económicos de la guerra en Europa y que se complementarán con ayudas directas al tejido económico y empresarial: una nueva línea de avales ICO de 10.000 millones de euros, un paquete de ayudas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería y otro de unos 68 millones para el pesquero.

Apoyos al plan

En general, el plan del Gobierno ha sido bien recibido por la mayoría de grupos políticos. Incluso la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha dejado la puerta abierta a apoyar el decreto en el Congreso. “Somos perfectamente conscientes de que España necesita que estemos a la altura de las circunstancias y, en ese sentido, nos hemos mostrado siempre dispuestos y disponibles para arrimar el hombro, para dialogar y para apoyar medidas que sean concretas, inmediatas y suficientes". Gamarra pidió al Gobierno que ”cuanto antes, nos pueda facilitar a las fuerzas parlamentarias el alcance de las mismas para que, con responsabilidad y con rigor, podamos trasladar a los españoles cuál es nuestra opinión".

En el Gobierno aseguran confiar en que el paquete de medidas tenga “un apoyo muy amplio” en el Congreso e incluyen en sus cálculos al PP. “No hay ninguna razón para votar en contra de algo que necesita España”, dicen expectantes sobre el rumbo que pueda adoptar Alberto Núñez Feijóo al frente de la oposición en materia de grandes acuerdos de país con el Ejecutivo. Aún recuerdan en la Moncloa que los populares “no estuvieron a la altura” en la peor fase de la pandemia, cuando votaron en contra de varias declaraciones de estados de alarma y de la mayoría de medidas sociales y económicas impulsadas. “Veremos si Feijóo es tan diferente a Casado o es más de lo mismo”, dicen en el PSOE ante la posibilidad de un apoyo al paquete aprobado ahora a consecuencia de la guerra.

Lo cierto es que el propio Feijóo, y a pesar de las palabras de su propia portavoz, ha enfriado ese posible viraje hacia un PP más pactista criticando duramente los planes de Sánchez. El nuevo líder in pectore de los populares lamentó que “la bajada de impuestos es el primer compromiso incumplido” y aseguró que, en su opinión, el Gobierno cosechó un fracaso político en Bruselas: "A la propuesta del presidente del Gobierno que llevó al Consejo Europeo de desconectar el precio del gas del mix energético, Europa dijo no. Ahora tiene un mes para presentar otra propuesta. Las propuestas del Gobierno no han sido apoyadas por la UE", dijo obviando que España sí consiguió el visto bueno comunitario para acometer esas medidas.

En el Gobierno recuerdan que la bajada de impuestos es ya generalizada en el recibo de la luz, donde se redujo el IVA del 21% al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, mientras que el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica permanece suspendido.