El juez garantiza al fiscal general que la información incautada está a salvo: "No hay razones para dudar"

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha garantizado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la información incautada en el registro efectuado en su despacho está a salvo de terceros, porque solo existe una copia custodiada por el propio tribunal: "No hay razones para dudar".

Hurtado ha dictado un auto en el que rechaza suspender cautelarmente el análisis del material incautado en el registro de los despachos de García Ortiz así como en el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el pasado 30 de octubre, una diligencia que ambos investigados recurrieron ante el magistrado.

El instructor desmiente la queja de los investigados relativa al acceso inmediato al material por terceros externos al tribunal, "porque, cualquiera que sea el sentido que se quiera dar a esta manifestación, hay que insistir que el material se puso en manos de una unidad de policía judicial, al servicio de este instructor, de cuya labor y celo no hay razones para dudar, como la práctica judicial nos viene demostrando".

De igual modo, niega cualquier extralimitación en el marco temporal que fijó sobre la incautación de información (desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre), como alegaron ambos, "en orden a un eventual aseguramiento de prueba que pudiera perderse".

"No niego que entre el material intervenido pueda haber información de otro tipo, que no sea de interés para la investigación, por el momento, pero ello no es algo distinto a lo que suele suceder cuando de otro tipo de intervenciones, como las telefónicas", señala el magistrado, que precisa que "se acordará lo que proceda, caso de que, efectivamente, aparezca este otro tipo de información".

El instructor también rechaza, como ambos pidieron, acotar aun más el análisis de la información intervenida al periodo comprendido entre las 22:00 horas del 13 de marzo y las 10:20 horas del 14 de marzo, más aun cuando todavía "no se ha iniciado el análisis de los dispositivos", de lo que recuerda que "existe una sola copia depositada bajo la custodia" del Supremo.

Por otro parte, acuerda levantar el secreto de las actuaciones, excepto el material intervenido en los registros, para lo cual abre una pieza separada de carácter secreto; al tiempo que da por personado al abogado del estado en representación de García Ortiz. EFE