La Junta Electoral expedienta a la número 3 de Ayuso por usar el lema del PP en un acto institucional con niños

La Junta Electoral de Zona de Navalcarnero ha abierto expediente gubernativo contra Ana Millán, número 3 de Isabel Díaz Ayuso como vicesecretaria de Organización del PP regional, aspirante a la reelección como alcaldesa de Arroyomolinos y candidata número 8 de de la lista del partido para la Asamblea de Madrid. Abierto el 25 de abril, el expediente, por el que Millán se arriesga a un apercibimiento por incumplir la legislación electoral, es fruto de una denuncia del PSOE contra la alcaldesa y el consistorio que preside tras protagonizar Millán un acto municipal con niños y utilizarlo para exhibir el lema electoral del PP.

Investigada penalmente por los cobros que recibió de un contratista del municipio durante su etapa como concejal del equipo de gobierno, Millán celebró el 20 de abril un acto sobre reforestación al que asistió medio millar de escolares y que ella misma plasmó en un par de tuits: en el primero recuerda el incendio que hace cuatro años causó destrozos en la localidad y publicita que el consistorio se ha agregado al proyecto 'Smart Green España', a través del cual alumnos de primaria realizan tareas de repoblación.

Y es en el segundo donde adjunta un vídeo que comienza mostrando sobreimpreso el eslogan electoral del PP de Madrid – "¡Ganas!"– mientras la cámara enfoca a los grupos de niños reunidos en el área que fue pasto del fuego.

El oficio de la Junta Electoral del área de Navalcarnero, a la que se adscribe la localidad de Arroyomolinos (30.000 habitantes), detalla que la alcaldesa hizo pública la celebración del evento con escolares mediante "un tuit acompañado de unas fotos en las que se puede identificar claramente" a Millán. El escrito no menciona el vídeo, que es el que nada más empezar muestra el siguiente rótulo: "Seguimos reforestando Arroyomolinos". Justo debajo, se completa el mensaje con el lema del PP: "'¡Ganas!".

La alcaldesa de Arroyomolinos y dirigente del PP madrileño ya ha declarado como imputada –investigada, según la nueva denominación– por un caso en el que se investigan los pagos que un empresario con contratos públicos municipales le hizo por el supuesto alquiler de un ático mientras Millán era concejal. No es ese el único inmueble que la regidora posee. Como desveló infoLibre en febrero, Millán se vale de una sociedad de su propiedad –Asin 29'S SL– para arrendar un piso en Alcobendas, municipio limítrofe con la capital. A preguntas de este periódico y a través de sus portavoces, Millán alegó ignorancia sobre si declara o no a Hacienda los 10.000 euros al año que le ha venido reportando ese alquiler desde 2010.

También en febrero, este medio confirmó que la número 3 de Ayuso en el PP de Madrid mantiene deudas o las ha mantenido con el Ayuntamiento que ella misma preside. De hecho, el 6 de febrero de 2020 Millán llegó a firmar como alcaldesa una “providencia de apremio y requerimiento de pagos” dirigida a cientos de deudores: uno de ellos, ASIN 28’S SL, que no aparece citado por su nombre sino por su NIF, como todos.

No es ese el único caso localizable de morosidad con entidades públicas que hayan afectado a su mercantil: desde 2009, los buscadores específicos contabilizan una docena de incidencias de ASIN 28’S SL con administraciones locales e incluso una notificación de embargo dictada por Hacienda. En el siguiente pleno municipal, Millán se escabulló para no explicar si tributa o no por el alquiler del inmueble de Alcobendas.