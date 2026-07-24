De Lamine Yamal a Rosalía y Guitarrica: la nueva generación que redefine la marca España en el mundo

El público aplaude a rabiar. Colman Domingo, en pleno prime time. Los espectadores, enganchados al programa de Jimmy Kimmel. El actor nominado al Oscar lleva bajo el brazo el vinilo de Spanish leather. Y presenta Babieca!. Sobre el escenario está Guitarricadelafuente. De Benicàssim al corazón de Estados Unidos con su zanfona. “Me sube la flor de tu perfume, la vida te consume. Bailé y me entretuve. Es mi condena”.

Esto pasaba el martes por la noche en uno de los talk shows más emblemáticos de la televisión estadounidense. Apenas 48 horas después de que la selección masculina de fútbol se hubiera hecho con la deseada Copa en Nueva York, en un partido en el que demostró su superioridad deportiva y de comportamiento ante Argentina. Un triunfo radiado en todo el mundo y que vieron en el estadio Donald Trump, Richard Gere, Dua Lipa, Rihanna, Beyoncé y Jay-Z.

La prensa internacional se ha rendido ante el combinado español, pero no sólo por su juego. Del The New York Times a Le Monde han dedicado páginas y páginas a un equipo que va más allá del césped y que también representa la diversidad de la sociedad española, con jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams. Y un ejemplo de unidad en tiempos de polarización. Con jugadores, asimismo, como Borja Iglesias, que rompe tabúes del mundo del fútbol mostrándose abiertamente feminista y a favor de los derechos LGTBIQ+.

Además, el apoyo internacional ha sido masivo a la selección española por haber representado el juego limpio y la deportividad frente al combinado argentino hosco y con malas artes. Los españoles, dirigidos por Luis de la Fuente, han mostrado una forma de actuar en el campo con valores y educación frente a la actitud conspiranoica de su rival en la gran final.

Los valores de la diversidad

Asimismo, las redes sociales se han inundado de imágenes de miles de personas en Gaza celebrando la victoria de España en un Mundial que estaba diseñado para el lucimiento de Donald Trump y Javier Milei. Uno de los artífices de esa pasión en el mundo es Yamal, que ha mostrado en muchas ocasiones su apoyo a Palestina y ha ondeado su bandera en alguna ocasión. También ha emocionado el vídeo de Williams entregándole la medalla a su madre, que cruzó sin papeles el Sáhara para darles a sus hijos una vida próspera. Esto ha hecho que en muchos rincones del mundo se mire con admiración a España en un momento en el que la ultraderecha ha convertido a los migrantes en su gran enemigo.

Pero, además, con este título, España se convierte en el primer país que consigue a la vez vencer en los campeonatos masculino y femenino. Ellas lograron desatar la locura colectiva con su victoria hace tres años, con mujeres que se han convertido también en referentes a nivel internacional como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso.

Durante los partidos del Mundial de Estados Unidos también se ha visto al tenista Carlos Alcaraz, que representa a la nueva generación de españoles y es el gran heredero de Rafael Nadal. El murciano se ha convertido en un icono global que supera las fronteras españolas. La revista Vanity Fair, en su edición de Estados Unidos, le dedicó la portada del mes de mayo bajo el título de King Carlos y con fotografías de Ethan James Green.

La conquista de los escenarios y del Festival de Cannes

En el Mundial acudió también a un partido Rosalía, la cantante española que está batiendo todos los récords y que es una de las imágenes más internacionales del país con una mezcla de flamenco, música clásica y reguetón que nadie pudo predecir. Esta es una constante de esta generación joven que está conquistando el mundo: creatividad sin barreras y fuera de los cánones ortodoxos. La barcelonesa ahora está inmersa en su gira, que acaba de conquistar Estados Unidos. Por sus famosos confesionarios han pasado Chappell Roan, Benito Skinner y Lola Young.

Toda esta generación está interconectada: se ayudan y se apoyan. Y también van de la mano fuera de España. Rosalía llevó a un confesionario de su gira a Guitarricadelafuente. El artista, además, ha protagonizado un Tiny Desk, en la NPR (la radio pública de Estados Unidos). Es uno de los espacios más prestigiosos del mundo y está mirando con mucha atención a España, ya que también ha invitado a María José Llergo, Rusowsky y Amaia.

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Pero, además, Guitarrica es uno de los grandes protagonistas de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los dos son otros de los grandes exponentes de esta nueva generación. Su película ha sido un terremoto en el último Festival de Cannes, donde se alzaron con el premio a la mejor dirección. En la historia del cine español solo lo habían conseguido Luis Buñuel y Pedro Almodóvar. Ya han mostrado su devoción por ellos personalidades como Isabelle Huppert, Tilda Swinton y Anne Hathaway.

Es sólo el principio. Después del aluvión de buenas críticas en Cannes, la película ya es una de las favoritas en la carrera de los Oscar. En las quinielas actuales de Variety y Awards Daily se sitúa a La bola negra dentro de las nominadas a mejor película del año, algo que no ha conseguido nunca en la historia un largometraje español. El filme, que es un gran tríptico épico queer, ha sido adquirido por Netflix en Estados Unidos, como su gran apuesta para la carrera de premios, y se ha vendido para su exhibición en más de cincuenta países.

Todos ellos han creado un universo propio que está redefiniendo la imagen de España ante el mundo. Y son orgullosos herederos de las generaciones anteriores que han forjado la imagen del país fuera de las fronteras. Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rafa Nadal, Andrés Iniesta y Antonio Banderas ya no están solos. La nueva generación ya está aquí. Con mucha fuerza. Y sin ningún tipo de complejos.