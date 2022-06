Más Madrid, PSOE y Recupera ven una "provocación" no ir al homenaje de Almudena Grandes y califican a Almeida de "alcalde cobarde"

Más Madrid, PSOE y Recupera han coincido en que la "excusa" por motivos de agenda que ha dado el regidor, José Luis Martínez-Almeida, para no participar en el homenaje a la escritora Almudena Grandes, nombrada Hija Predilecta de Madrid, no es más que "un clásico Almeida", una actitud propia de un "alcalde cobarde" que "no está a la altura" y una "provocación", informa Europa Press.

A su llegada al Teatro Español, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha aplaudido un homenaje de la ciudad "a una de sus mejores escritoras, una de las más leídas y queridas, un homenaje que desgraciadamente no cuenta con la presencia institucional que se merece por parte del Gobierno municipal".

"Pero se verá sobradamente compensado por los muchos amigos y vecinos de Madrid que se juntarán aquí y por esos lectores que seguirán queriendo y acompañando el legado de Almudena Grandes", ha asegurado la concejala.

Maestre ha acusado a Almeida primero de "arrastrar el nombre de Almudena Grandes con una polémica inventada, falsa y que no está a la altura de la memoria de la escritora y hoy hace un 'clásico Almeida'", que es "huir con excusas baratas porque ni siquiera es capaz de afrontar con honestidad la verdad y decir por qué no está aquí".

"Escaparse es muy propio de un alcalde cobarde como es Almeida, no dar la cara. La ciudad espera que su alcalde represente a la ciudad por encima de su ideología, sin sectarismos", ha subrayado Rita Maestre.

Almeida se posiciona "con la ideología y para contentar a los suyos"

Su homóloga en el PSOE, Mar Espinar, ha subrayado que la de hoy es una "tarde importante para la ciudad porque reconoce a una de las personalidades que ha llevado Madrid por bandera toda su vida" y eso "a pesar de los empeños por el Gobierno" municipal.

"Pero no debemos desviar el foco y ese reconocimiento no merece que nada ni nadie lo empañe. Almeida cuando dijo que Almudena Grandes no merecía este reconocimiento demostró que no está a la altura del cargo que representa. Nombrar Hija Predilecta es un acto institucional, se le nombra por todo lo que ha hecho, por su obra, no por su ideología", ha replicado al alcalde.

Para Espinar "es una pena que Almeida, en vez de posicionarse con el pueblo de Madrid, lo haya hecho con la ideología y para contentar a los suyos". "No sabe gobernar para todos los madrileños, sólo lo hace para sus amigos y sus jefes", ha insistido. Su ausencia es vista en el PSOE como "una provocación".

Sobre la ausencia de la vicealcaldesa, Begoña Villacís -ha excusado su ausencia por encontrarse en una conferencia, como le ha explicado al viudo de Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero-, la socialista cree que "está en el Purgatorio, está purgando sus pecados e intentando contentar de nuevo a Almeida por eso de que debe estar avergonzada por haber pactado con la izquierda las conclusiones de la comisión de investigación".

Una "oportunidad de oro" perdida

Para la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, Almeida ha "perdido una oportunidad de oro para ser el alcalde de todos los madrileños y madrileñas".

"El respeto institucional merecería que estuviera aquí pero parece que tenemos gente de primera y de segunda porque un premio como este lo entregó Almeida a la familia del tenista Manolo Santana", ha recordado la concejala, después de apostillar que fue el Grupo Mixto quien consiguió este homenaje como condición para aprobar los presupuestos, entre otras demandas.

Higueras ha resaltado que el alcalde "ha puesto una excusa de agenda pero está colgada y se ve que no tiene nada a esta hora, podía haber hecho hueco".