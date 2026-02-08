ELECCIONES EN ARAGÓN
La participación en Aragón se sitúa en el 10,81% a las 11:15
Este domingo 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Aragón. Jorge Azcón, candidato del Partido Popular, busca otra victoria, pero según las encuentras volverá a depender de Vox, que subirá. El PSOE volverá a recibir otra dura derrota como en Extremadura, mientras que la Chunta será la primera fuerza entre las izquierdas, según los sondeos. Más de un millón de aragoneses están llamados a votar.
13:22 h
El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que las elecciones autonómicas de este domingo suponen una "ocasión histórica" para superar la etapa de alternancia entre los grandes partidos y ha pedido una participación amplia en las urnas.
Alejandro Nolasco ha votado este domingo en Teruel, donde ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas "con fuerza", y ha afirmado que la jornada electoral representa una oportunidad histórica para dejar atrás lo que ha calificado como la "ruina socialista" y la "estafa del bipartidismo".
Sobre las expectativas mediáticas generadas durante la campaña, ha considerado que su formación ha conectado con los problemas reales de la ciudadanía en un momento "crítico" para el futuro de la comunidad autónoma y de España; y ha sostenido que los demás partidos han obviado cuestiones como la inseguridad, la ocupación, la vivienda, la sanidad y las infraestructuras durante esta campaña.
12:57 h
El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha destacado la relevancia de la jornada electoral y ha señalado que este domingo resulta determinante para el porvenir de la comunidad autónoma y para el funcionamiento democrático.
Izquierdo ha realizado estas declaraciones tras votar en Gúdar, en la provincia de Teruel, donde ha expresado su deseo de que la ciudadanía acuda a las urnas y ejerza su derecho al voto.
El candidato ha subrayado que es fundamental que cada persona manifieste su opinión a través de la papeleta y determine qué modelo quiere para Aragón, y ha confiado en que la jornada se desarrolle con normalidad y que tenga un significado especial para el conjunto de los aragoneses.
12:55 h
La candidata de Podemos-Alianza Verde para la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha animado a votar este domingo en la Comunidad "con ilusión" y "con la esperanza y la certeza de que otro Aragón es posible".
Goikoetxea ha hecho estas declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto en el colegio Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
La candidata de la formación morada ha animado a los aragoneses a participar en las elecciones autonómicas con la "esperanza" de que es posible un Aragón "que mantenga los servicios públicos", en el que la vivienda sea "una prioridad" y donde "los fondos buitre y las multinacionales" estén alejados de sus recursos naturales.
12:42 h
La candidata de IU a la Presidencia de Aragón en las elecciones de este domingo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar y sortear así el riesgo de "involución democrática" que percibe.
Tras ejercer ella misma su derecho en el colegio Parque Venecia de Zaragoza, la candidata he dicho a los medios que es necesario, "hoy más que nunca, no dar ningún derecho por sentado".
Y en concreto, el derecho al voto, ha recordado, se consiguió "con el esfuerzo y las vidas de muchísima gente", por lo que este domingo "es imprescindible que todo el mundo salga a votar".
12:41 h
El candidato de Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha apelado a la movilización de los ciudadanos en una jornada que considera determinante para el porvenir de la provincia turolense y del conjunto de la comunidad autónoma.
Guitarte ha votado este domingo en Navarrete del Río, en el municipio de Calamocha (Teruel), y tras hacerlo ha destacado que el voto es uno de los principales instrumentos de la ciudadanía y ha recalcado que ejercer este derecho no debe verse frenado por la lluvia.
Asimismo, ha afirmado que en este día se decide el futuro de Teruel y de Aragón, ha subrayado que cada papeleta contribuye a definir el escenario político de los próximos años y ha insistido en la importancia de acudir a las urnas.
12:24 h
El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha llamado a la participación a la ciudadanía en las elecciones de este domingo y a votar "a favor de Aragón", porque hoy la comunidad "se la juega".
Pueyo ha votado en su pueblo, Fonz (Huesca), en una jornada que ha considerado "muy ilusionante" y de la que ha destacado que "la gente está respondiendo".
"Estamos muy contentos", ha dicho, por lo que ha reiterado su llamamiento a la participación para ser "parte de este día histórico".
12:22 h
La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en las elecciones que celebra la comunidad este domingo, ha animado a la ciudadanía a la participación porque hoy se decide, ha dicho, el futuro de la región.
Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios desde el Instituto Goya de Zaragoza, donde ha ejercido el voto a las 10.30 horas de este mañana.
"Que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón", ha enfatizado.
12:20 h
El candidato del a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha ejercido este domingo su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha admitido que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional".
En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha observado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en España, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el país "que, de otra forma, no tendría".
Y ha recalcado que espera que el PP gane los comicios, en una jornada en la que ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".
12:11 h
La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 11.15 horas es del 10,81 por ciento, con 105.308 personas que ya han ejercido su derecho al voto.
Es la primera vez que se ofrecen datos de participación a las 11.15 horas, con lo que no pueden compararse con los de las elecciones autonómicas de 2023.
Por provincias, ya han depositado su voto el 10,91 % de los electores de Zaragoza, el 10,41 % de los de Huesca y el 10,74 % de los de Teruel.