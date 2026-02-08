La participación en Aragón se sitúa en el 10,81% a las 11:15

13:22 h

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que las elecciones autonómicas de este domingo suponen una "ocasión histórica" para superar la etapa de alternancia entre los grandes partidos y ha pedido una participación amplia en las urnas.

Alejandro Nolasco ha votado este domingo en Teruel, donde ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas "con fuerza", y ha afirmado que la jornada electoral representa una oportunidad histórica para dejar atrás lo que ha calificado como la "ruina socialista" y la "estafa del bipartidismo".

Sobre las expectativas mediáticas generadas durante la campaña, ha considerado que su formación ha conectado con los problemas reales de la ciudadanía en un momento "crítico" para el futuro de la comunidad autónoma y de España; y ha sostenido que los demás partidos han obviado cuestiones como la inseguridad, la ocupación, la vivienda, la sanidad y las infraestructuras durante esta campaña.