Paul McCartney recupera la voz de John Lennon con Inteligencia Artificial para grabar una canción

El músico británico Paul McCartney ha anunciado el uso de la inteligencia artificial para recuperar una antigua grabación con la voz de John Lennon que estará incluida en lo que ha denominado "el disco final de The Beatles".

McCartney ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press al programa Today de BBC Radio 4 que la tecnología se ha utilizado para "recuperar" la voz de John Lennon de una antigua grabación. "Lo acabamos de terminar y se lanzará este año", ha confirmado.

El músico no ha desvelado el nombre de la canción, pero desde la BBC se apunta a que probablemente sea una composición de Lennon de 1978 llamada Now And Then. Este tema ya se había contemplado como una posible "canción de reunión" de los Beatles en 1995, mientras compilaban su serie Anthology que abarcaría toda su carrera.

McCartney había recibido la grabación a través de un casette con la etiqueta For Paul, que Lennon había preparado poco antes de su muerte en 1980. Las pistas se grabaron en baja fidelidad (lo fi)mientras el músico tocaba el piano en su apartamento de Nueva York.

Lennon escribió Now And Then durante su momento de "jubilación", cuando no tenía contrato discográfico. Producidas por Jeff Lynne, dos de esas canciones, Free As A Bird y Real Love se completaron y lanzaron en 1995 y 1996, marcando el primer material "nuevo" de The Beatles en 25 años.

La banda también intentó grabar Now And Then, una canción de amor bastante típica de la carrera posterior de Lennon, pero la sesión se abandonó rápidamente. McCartney afirmó luego que George Harrison se negó a trabajar en la canción, diciendo que la calidad del sonido de la voz de Lennon era "basura".