"Perderían fuelle": los socialistas creen que Junts llegará a un acuerdo porque no le interesan otras elecciones

El PSOE se da tiempo y no quiere desvelar ni un detalle sobre cómo será la negociación para alcanzar la investidura, pero en Ferraz están convencidos de que no habrá repetición electoral y de que se llegará a un acuerdo con Junts para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa.

Fuentes de la dirección socialista remarcan que no son aceptables los requisitos que ha puesto de entrada Junts: amnistía y referéndum soberanista. Pero ven margen para la negociación y creen que Junts acabará llegando a un acuerdo con el bloque progresista.

¿Por qué? En la dirección del PSOE contestan que Junts no puede permitir que haya un Gobierno del PP y Vox y, además, no le interesa ir a una repetición electoral.

Los socialistas reiteran que no tienen prisas para llegar a un acuerdo de manera inmediata para la investidura: "Vamos a hablar con calma, nosotros estamos tranquilos". Esta es una sensación que repiten en Ferraz, donde no tienen ansiedad en estos momentos por materializar ya el pacto.

"Les vendría fatal una repetición"

Una de las bazas que tienen en el PSOE es que su papel será clave si Junts y ERC quieren tener grupo parlamentario en el Congreso porque no cumplen en estos momentos los requisitos exigidos. "A Junts le vendría fatal una repetición electoral, no van a conseguir nada, van a perder fuelle", analizan en el núcleo duro del PSOE.

Desde la dirección del PSOE repiten que no van a poner el foco en las negociaciones, especialmente en la de Junts, para no entorpecer un acuerdo. "No vamos a retransmitir nada", ahondan desde Ferraz, donde se habla de un "trabajo silencioso".

Ni siquiera explican cuándo arrancan esas negociaciones o si están hablando ya con algunos grupos. Lo primero que se fijan es la constitución de las Cortes, donde aspiran el día 17 de agosto a llevarse la Presidencia del Congreso. En el PSOE no confirman si seguirá al frente Meritxell Batet, de la que destacan su "excelente trabajo" durante este año.

También sostienen en Ferraz que Sumar no habla en nombre del futuro Gobierno en la relación con Junts, pero remarcan que habrá una perfecta coordinación con los de Yolanda Díaz. El PSOE, subrayan las fuentes, es quien tiene la capacidad de articular esa mayoría progresista.

A los socialistas no les ha sorprendido el 'no' del PNV a Alberto Núñez Feijóo y destacan que la relación con los de Aitor Esteban durante esta legislatura en el Congreso ha sido muy "leal".