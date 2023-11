Puente admite que "probablemente no" hubieran adoptado la amnistía si no la necesitaran para la investidura

09:10 h

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que "probablemente no" hubieran adoptado una ley de amnistía para favorecer a independentistas catalanes si no la necesitaran para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha dicho que al final habría acabado imponiéndose la medida en otro momento de la legislatura para no volver a la situación de "tensión" del 2017 en Cataluña.

Puente ha explicado que es "lógico" que se critiquen los cambios de posición del PSOE en este asunto pero ha destacado que hay que analizar "si tienen coherencia con el momento que se está viviendo". "A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento se vincula con la formación de gobierno. Sin esta medida, la investidura no es posible", ha expresado.

No obstante, el exalcalde de Valladolid ha defendido la necesidad de poner "luces largas" y "mirar el horizonte de los próximos años" porque, a su juicio, es mejor aplicar la amnistía en el "corto plazo" antes de que se produzcan "un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos a la tensión del 2017".

"¿Si no hubierais necesitado esto -la amnistía- para la investidura lo hubierais adoptado? Probablemente no, pero estoy seguro que a lo largo de la legislatura la medida hubiera acabado imponiéndose?", ha reconocido en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press.