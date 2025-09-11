La Comunidad de Madrid infla a sus medios afines con publicidad: ‘ABC’ y El Debate, entre los más agraciados

Los periódicos y los medios digitales se llevan gran parte de la tarta publicitaria de la Comunidad de Madrid. Pero no todos salen igual de bien parados. Tal y como demuestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' de infoLibre, los medios de comunicación conservadores son los más beneficiados. Aunque esta tendencia se ha observado y denunciado en años anteriores, se ha exacerbado en el reparto realizado por la Comunidad de Madrid en 2024.

En esta segunda entrega de la investigación, infoLibre desgrana los 279 medios —la cifra asciende a más de 300 si se tienen en cuenta también redes sociales y otro tipo de webs y plataformas digitales— que han recibido ingresos por publicidad institucional del reparto de 23,96 millones de euros de la Comunidad el año pasado. Esa cantidad es la más alta que ha gastado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que hace públicos los datos.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del pastel publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos. Mientras, las cabeceras de línea progresista cuentan con unos ingresos desproporcionadamente bajos o quedan directamente fuera de la lista, a pesar de contar en muchas ocasiones con más audiencia que otros medios conservadores que sí entran en el reparto de Ayuso.

El dinero que se destina a cada medio de comunicación muestra esa dinámica. Digitales como OK Diario o El Español se cuelan entre los diez medios que reciben más ingresos perciben gracias a la publicidad madrileña. En cambio, no aparece un digital con una línea editorial progresista hasta la 39ª posición del listado, que ocupa elDiario.es. Otros medios progresistas, como infoLibre, directamente no obtienen ni un euro, a pesar de tener más audiencia y años de trayectoria que muchas otras cabeceras que sí ingresan dinero de Ayuso.

La tendencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid a beneficiar a medios afines es especialmente remarcable este año, como se aprecia al comparar el reparto de publicidad institucional con los resultados del Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La última edición, realizada este mes de mayo, pregunta a los españoles por su periódico de referencia y les pide que lo valoren a nivel ideológico.

De los 22 principales medios nacionales analizados, los encuestados identificaron siete como de izquierdas, siete como de centro y ocho como de derechas. De las ocho cabeceras calificadas como de derechas, siete han ingresado más dinero de la publicidad madrileña en 2024 que el año anterior.

En cambio, de los siete medios considerados por los encuestados como de izquierdas, solo El Periódico aumenta respecto a 2023, y la mayoría de sus ingresos provienen de sus suplementos de viajes, no de la versión generalista– 159.319 euros y 12.138 euros, respectivamente. Tres progresistas, infoLibre, El Salto y Huffington Post, no han recibido fondos de la Comunidad de Madrid, y los otros tres que sí lo han hecho, El País, elDiario.es y Público, han obtenido menos cantidad que el año pasado.

El Mundo, el que más recibe

De hecho, el único medio considerado de izquierdas por sus lectores —siempre según la encuesta del CIS— entre los diez que reciben más dinero de la publicidad madrileña es El País. En concreto, El Mundo, 20 minutos y el diario de PRISA —por este orden— son los periódicos que más ingresan. Los tres reciben publicidad tanto por sus ediciones impresas como por las digitales. Si atendemos solo a lo destinado a la publicidad online, OK Diario, El Español y El Confidencial reciben más fondos que El País.

De los siete periódicos generalistas a nivel nacional que publican en papel y reciben dinero de la Comunidad de Madrid, El Mundo es al que más fondos se le adjudica, también si sólo se tienen en cuenta los anuncios para las ediciones impresas: 486.364 euros. Le sigue El País, con 384.294 euros. Pero esto no quiere decir que ambos sean los más beneficiados.

En función de sus audiencias, 20 Minutos es claramente la cabecera mejor parada. Con 339.876 euros destinados a su versión impresa en el plan de medios, el diario gratuito es el tercer periódico que más dinero recibe, pero el primero en relación a los lectores que tiene.

Con un 0,7% de la audiencia global en 2023, según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), la edición en papel de 20 Minutos se lleva 84.969 euros por cada décima de audiencia. En el otro extremo del ranking, La Vanguardia recibe solo 25.473 euros por su versión impresa, a pesar de tener un 0,9% de audiencia, lo que se traduce en 2.830 euros por cada décima.

Aún así, en líneas generales, los medios editados en Barcelona entran en menor medida al reparto de la publicidad madrileña. Entre los editados en Madrid, El País es el que sale peor parado, con 20.226 euros por cada décima. Lejos de la ratio de 52.350 euros por décima de La Razón o de la de 44.215 euros de El Mundo.

ABC y OK Diario, entre los grandes beneficiados

Sumando sus ediciones digital e impresa, El Mundo, que repite respecto al año pasado como el diario que más fondos recibe, aumenta sus ingresos del Gobierno de Ayuso en un 7,92%, mientras que El País – que baja de la segunda a la tercera posición desplazado por 20 Minutos– los ve reducidos en un 2,37%.

Pero las mayores subidas de los diarios conservadores las protagonizan El Debate y ABC, con un aumento del 80,61% y del 67,70%, respectivamente. La subida de ABC hasta los 679.028 euros le lleva de ser el séptimo generalista con más publicidad de la Comunidad de Madrid en 2023 al cuarto en este último ejercicio.

En el quinto lugar del ránking está OK Diario, que también ve aumentados sus ingresos en un 13,85% respecto al año pasado, y multiplica por casi siete los de elDiario.es, a pesar de contar con audiencias similares.

Reparto desigual

Los 83.523 euros adjudicados a elDiario.es, con una línea progresista y crítica con la presidenta, se han reducido en un 29,73% desde el año anterior. Son varios los medios con menor audiencia e impacto, pero de marcado carácter conservador y afín al Partido Popular, que superan holgadamente esta cantidad. Libertad Digital, Voz Pópuli, El Debate y The Objective han aumentado sus ingresos este año– los dos últimos un 80,61% y un 50,97%, respectivamente– y reciben más dinero que elDiario.es.

Aunque el caso más llamativo es el de Periodista Digital: la cabecera que dirige Alfonso Rojo ha recibido este año un 23,05% más de dinero que en 2023, y supera en un 69,19% la cantidad recibida por la que dirige Ignacio Escolar, a pesar de que esta cuenta con 30 veces más audiencia.

Igual o más sangrante es la situación de Público. Con 24.657 euros asignados en el reparto –un 10,05% menos que en 2023– a esta cabecera, de ámbito nacional, la superan medios hiperlocales como Chamberí 30 Días o Guía Aluche, e incluso webs de nicho como Bike, una publicación alemana de ciclismo en la que se insertaron anuncios de una campaña internacional sobre cicloturismo.

Otros medios de comunicación progresistas como infoLibre, La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT vuelven a quedarse sin un solo euro en el reparto de Ayuso, como ya ocurrió el año pasado. Sin embargo, sí aparecen en el listado medios mucho más minoritarios y de ámbito muy específico, como iSanidad, con 3.630 euros, o infoVaticana, con 3.732 euros.

Destacan también varias publicaciones relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como los boletines informativos Guardia Civil al día y Boletín Independiente de la Guardia Civil, de sendas asociaciones de la Benemérita, o la revista SUP informa, del Sindicato Unificado de Policía, el mismo que firmó un contrato de formación en defensa personal para sus agentes asociados con la empresa Desokupa.

Dinero público para los desinformadores

Otra cabecera que ha experimentado una gran subida y que también supera a elDiario.es y a Público a pesar de tener una fracción de su audiencia es El Cierre Digital. El medio dirigido por Juan Luis Galiacho recibió 38.115 euros de la Comunidad de Madrid, un 40% más que en 2023, a pesar de su conocido historial de desinformación.

El Cierre Digital ha publicado bulos desmentidos por agencias de verificación como Newtral.es y Maldita, e incluso mantiene en su web a día de hoy una entrevista inventada a Pablo Iglesias que nunca tuvo lugar, según explica el exvicepresidente.

No es el único medio propenso a la desinformación al que el Gobierno de Ayuso ha decidido financiar con dinero de las arcas autonómicas. EDA TV, el canal de Javier Negre, que acumula condenas penales y denuncias por vulnerar el código deontológico, ha disminuido sus ingresos por publicidad de la Comunidad de Madrid un 19,82% respecto al año pasado, pero aún así se le han asignado 53.845 euros en el plan de medios, más del doble que a Público.