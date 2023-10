Sánchez anuncia 4 millones más de ayuda humanitaria para Gaza tras reunirse con los líderes europeos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que el español Iván Illarramendi se encuentra secuestrado por el grupo terrorista Hamás, al que ha pedido su inmediata liberación, al tiempo que ha anunciado otros 4 millones de euros de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, según recoge Europa Press.

Sánchez ha comparecido en Moncloa en una declaración sin preguntas al término de la reunión extraordinaria de líderes europeos sobre la situación en Oriente Próximo a raíz del ataque de Hamás contra Israel y la crisis humanitaria desencadenada por los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza.

En este sentido, ha destacado la importancia de que "la UE se mantenga bien coordinada y unida" y ha repasado la posición común adoptada por los Veintisiete en su declaración de este domingo que pasa por la "condena rotunda de los horribles atentados terroristas" de Hamás y por "el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse en el estricto respeto al Derecho Internacional y en particular al Derecho Internacional Humanitario".

Asimismo, también incluye la "exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones de todos los rehenes, incluido nuestro compatriota Iván Illarramendi", ha subrayado, confirmando por primera vez que el español está en manos de Hamás poco después de que el Ministerio de Exteriores israelí lo hubiera adelantado al incluir la bandera española entre la de los 42 países que tienen nacionales secuestrados.

Asimismo, ha añadido Sánchez, los Veintisiete coinciden en que "Israel debe garantizar en todo momento el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población civil" en este territorio.

En este sentido, ha anunciado que al primer paquete de un millón de euros para ayuda humanitaria anunciado la semana pasada, el Gobierno añadirá otros cuatro millones de euros adicionales de aquí a final de año, por lo que en 2023 la ayuda a la cooperación y la ayuda humanitaria a Palestina se elevará a 21,5 millones, casi un 30% más que en 2022.

Pedro Sánchez, ha lamentado este martes que la comunidad internacional haya "mirado para otro lado" en los últimos años en lugar de intentar resolver el conflicto en Oriente Próximo y ha hecho una firme defensa de la solución de los dos estados, Israel y Palestina, como la "única vía" para dejar atrás siete décadas de sufrimiento.

"Se ha actuado como si la seguridad y la estabilidad en la región y, por tanto, en el mundo, pudieran resolverse por sí solas" pero, ha añadido, "los acontecimientos de los últimos días nos demuestran que esa idea era un profundo error".

"El conflicto no se va a resolver por sí solo", ha incidido el presidente del Gobierno, subrayando que "la paz y la seguridad de la región no serán posibles si no ofrecemos un horizonte de esperanza al pueblo palestino", que lo necesita.

Reconocimiento de Palestina

Por ello, ha apostado por trabajar "desde ahora mismo en la única vía para la solución de un conflicto que lleva enquistado más de 70 años" y que no es otra que "la solución de los dos estados, el reconocimiento de Palestina como Estado" porque solo a través de ella, ha opinado, "se podrá frenar la violencia y solucionar de modo definitivo un conflicto que causa tanto sufrimiento".

Por otra parte, ha hecho hincapié en que lo que pasa en Oriente Próximo "nos afecta de manera muy directa" en Europa y por tanto lo que tiene que hacer la UE es actuar ante las consecuencias de esta crisis y también para abordar las causas de la misma.

A corto plazo, ha señalado el presidente, esto significa que "la prioridad absoluta es proteger a los civiles", lo que pasa por incrementar la ayuda humanitaria algo que la hará la UE triplicando la suya y España contribuyendo con 4 millones de euros adicionales, y "evitar que el conflicto escale" y se extienda en la región.

En el medio plazo, ha continuado en su argumentación, "tenemos que implicarnos con todo nuestro capital político, de influencia, de ejemplaridad, para construir las bases para una paz justa y duradera". Esa paz, ha reiterado, pasa "indefectiblemente, por la solución de los dos estados".

La UE, un testimonio único de superación del odio

Sánchez ha insistido en este punto en que la UE puede brindar "un testimonio único y valioso" tras haber conseguido superar "tremendos antagonismos históricos" para llegar a lo que hoy en día es. "La UE ejemplifica, como nadie, la posibilidad de superar la hostilidad y el odio para abrir paso primero a la convivencia y después a la unión estrecha entre pueblos que ayer fueron enemigos y que hoy caminan de la mano en torno a valores y principios que nos guían", ha resumido.

Europa puede brindar la mundo la "lección única" de que "por grandes que sean las diferencias, por intenso que sea el odio, por profundas que sean las heridas, siempre es posible garantizar un futuro de paz y de convivencia a los pueblos".

"Debemos aportar nuestra ayuda para paliar el sufrimiento y evitar la extensión de este conflicto, pero queremos ir más allá", ha dicho el presidente, subrayando que la UE aspira a "contribuir a la superación definitiva de un conflicto que ha causado demasiado dolor, demasiada desesperación, durante demasiado tiempo".

Reunión de la UPM

Así las cosas, el presidente ha defendido que la reunión de ministros de Exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UPM) que se celebrarán el próximo 27 de noviembre en Barcelona supondrá una "buena oportunidad" que aprovechar en el contexto actual, dado que tanto Israel como Palestina participan en la UPM "en igualdad de condiciones". En este sentido, ha indicado que ha propuesto al resto de líderes utilizar esta plataforma para "relanzar el diálogo euro-árabe".

Por último, Sánchez ha indicado que ha dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que informe a los grupos parlamentarios del contenido de la reunión mantenida hoy por los líderes europeos y ha asegurado que se les mantendrá informados "en función de cuál sea el desarrollo de los acontecimientos".