Directo | Sánchez despide a Castells: "La admiración que ya sentía por él es ahora mayor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado la decisión de algunos líderes de "mezclar temas" en el debate sobre los precios de la energía porque finalmente ha impedido que se pactaran unas conclusiones en el Consejo de este jueves en Bruselas.

Sánchez, que ha comparecido ante la prensa precisamente pasada la medianoche porque el citado debate ha dilatado la duración de la cumbre, ha lamentado que "algunos estados no han aceptado el acuerdo de mínimos" que se incluía en el borrador de conclusiones. Dicho borrador, ha precisado, al menos "permitía seguir avanzando".

Sin embargo, algunos líderes han "mezclado temas que nada tenían que ver con el debate que teníamos" y han intentado incorporar a las conclusiones el elemento de la taxonomía que "no cuenta ni de lejos con el suficiente consenso y que ha impedido que tengamos unas conclusiones acordadas".

Sánchez ha considerado "del todo punto inaceptable" que "ha habido temas que se han cruzado en el debate y que tienen que ver con un cuestionamiento total y absoluto con el mercado de derechos de emisión". Así, ha rechazado de plano "poner patas arriba todo el sistema" y que se pueda "menoscabar el compromiso climático" de la UE.

En todo caso, Sánchez ha dejado claro que el que no haya habido acuerdo ahora no significa que "no se vaya a seguir tratando el tema en próximos consejos".