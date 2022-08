Sánchez afirma que no entra en sus planes impulsar una crisis de gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este martes que vaya a llevar a cabo una crisis de Gobierno y ha acusado a los medios de "intoxicar". En este sentido, ha aseverado que en ocasiones se encuentra con noticias que ni siquiera ha pensado, en relación con la posibilidad de llevar a cabo una reforma dentro del Ejecutivo, informa Europa Press.

Así lo ha afirmado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en su décima visita a la isla de La Palma. "En algunas ocasiones me encuentro en los medios noticias que ni tan siquiera he pensado", ha exclamado el jefe del Ejecutivo visiblemente molesto.

Acto seguido, ha hecho un llamamiento para que no se publiquen "especulaciones" y ha querido dejar claro que no entra en sus planes "hacer ninguna crisis de Gobierno". En su opinión, las informaciones que se publican son para que él luego "responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un Gobierno estable".

Sin embargo, ha querido dejar claro que su Gobierno "es estable" y va a llegar al final de la Legislatura. "Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras", ha confesado antes de recalcar que "una cosa es informar y otra, intoxicar".

Bloqueo sin "precedentes" del Poder Judicial

En su comparecencia, Sánchez también ha confirmado el acuerdo alcanzado en materia de justicia con el PP en octubre de 2021. "Confirmo que hubo un pacto con la dirección del PP para renovar el CGPJ", ha apuntado el presidente del Gobierno, si bien el texto del acuerdo, desvelado por El País, lo cierto es que solo contemplaba una reforma de la Ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación en el seno del Tribunal Constitucional.

Sobre el órgano de gobierno de los jueces, Sánchez ha recordado que lleva 1.351 días en funciones, por lo que ha pedido al PP de Alberto Núñez Feijóo "responsabilidad" y "lealtad institucional". "No hay precedente en Europa, ni en la historia democrática de este país, como el bloqueo que se está haciendo del Poder Judicial", ha dicho.

"Esta actitud obstruccionista, de bloqueo, de decir no a todo, no tiene precedentes. El Gobierno tiende la mano, dispuesto a renovar mañana mismo el Consejo, y lo que pido al PP es que cumpla con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma", ha afirmado el líder del Ejecutivo.

Pide al PP que abandone la "lucha partidista"

El presidente del Gobierno también se ha pronunciado en su intervención sobre las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno. En este sentido, ha recordado que son "fruto de un gran acuerdo entre la Comisión y todos los estados miembros para hacer frente al chantaje energético" de Rusia. Y que España, si bien no depende tanto del gas ruso como otras economías europeas, debe ser solidaria con aquellos Estados que sufren con "particular intensidad" el "chantaje" de Moscú.

Dicho esto, se ha referido al PP, aunque sin citarlo expresamente: "Yo haría de nuevo un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad, a la solidaridad y a la unidad".

En este sentido, ha pedido responsabilidad para "cumplir con los acuerdos" alcanzados en Bruselas. Y en cuanto a la "unidad" que reclama, ha argumentado que se debe tener porque "esta guerra es un desafío para el conjunto de la sociedad europea" tanto si se vive en España, como en Alemania, en Italia, en las Repúblicas Bálticas o en Polonia.

Además, en materia energética, ha mostrado su confianza en que en breve se pueda "hacer realidad el sueño" del gasoducto por los Pirineos para conectar con Francia, permitiendo así reforzar el suministro de gas al resto de la Unión Europea, tal y como demandó la pasada semana el canciller alemán, Olaf Scholz.

El presidente del Gobierno ha apuntado que España tiene "mucho que aportar a Europa" en el actual contexto de crisis energética, ya que cuenta con un tercio de la capacidad de regasificación de todo el Viejo Continente. "Esperemos que dentro de poco podamos hacer realidad este sueño, para aportar y hacerlo compatible con el transporte de hidrógeno verde, que va a ser la gran energía limpia del futuro en Europa", ha sentenciado.

Centro Nacional de Salud Pública

Durante su visita a la isla casi un año después de la erupción, Sánchez ha anunciado la implantación de una red de vigilancia, medida y control de gases en Puerto Naos y La Bombilla, así como la creación por ley de un Centro Nacional de Salud Pública, un asunto que recibirá luz verde en el Consejo de Ministros del 23 de agosto.

El anteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública, que cuenta con una dotación de 9,45 millones de euros en 2022 dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entró en consulta pública en septiembre de 2021, informa Europa Press.

Desde entonces, el Gobierno no había puesto fecha a cuándo se iba a poner definitivamente en marcha, tampoco sobre su ubicación ni quién va a ser su director. En el Debate sobre el Estado de la Nación, celebrado a mediados de julio, Sánchez avanzó que se aprobaría durante el mes pasado, pero finalmente la medida se ha retrasado hasta agosto.

"Es un centro que nos va a permitir estar más preparados y protegidos frente a las consecuencias de cualquier enfermedad de transmisión comunitaria, y ante futuras y potenciales pandemias. Con este nuevo centro, España va a estar mejor preparada para gestionar cualquier emergencia sanitaria, reforzando el seguimiento de enfermedades y la evolución y evaluación de las medidas", ha defendido el jefe del Ejecutivo.

Según el Ministerio de Sanidad, este centro tendrá "autonomía funcional" y se dedicará al "análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria".

Asimismo, contará con personal "de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias". "Será un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia: por un lado, la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española; y, por otro lado, la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y la coordinación de las respuestas", justifica Sanidad.