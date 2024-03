Sumar maneja los nombres de Elizabeth Duval y Eduardo Rubiño para encabezar su lista europea

A menos de tres meses de que se celebren las elecciones europeas, la dirección de Sumar sigue buscando a su cabeza de cartel y, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva, ya ha puesto dos nombres sobre la mesa, tal y como ha podido saber infoLibre por fuentes de la organización. En una reunión del Grupo Promotor celebrada hace una semana, la dirección de Yolanda Díaz propuso abiertamente los nombres de Elizabeth Duval, portavoz de Feminismos y LGTBI de Sumar, y de Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital.

Las fuentes consultadas señalan que la de Duval es la opción que actualmente cuenta con más respaldo, tanto por parte de la propia Díaz como de aliados de la coalición como Compromís o Cataluña en Comú. A su favor juega que se trata de un perfil íntegramente de Sumar —es la número siete de la lista para la asamblea fundacional del próximo 23 de marzo— y es una mujer muy vinculada al movimiento feminista y LGTBI, lo que le dejaría "menos espacio" a candidaturas como la de la exministra Irene Montero, según explican desde Sumar.

Sin embargo, algunas voces de Sumar señalan que precisamente esa "competición" con Montero también puede jugar en contra de Duval y de toda la candidatura, ya que creen que se generaría una dinámica de ataques y reproches en torno al feminismo y volvería a situar la disputa entre ambas organizaciones en el centro del debate. Desde Podemos reivindican a su número dos como un "referente" de las políticas feministas a nivel internacional y consideran que no hay candidatura que le pueda hacer sombra en ese campo.

Con todo, según confirman varias fuentes a infoLibre, Duval ha comunicado a la dirección de Sumar que estaría dispuesta a aceptar el reto si se lo ofrecen. Actualmente no ejerce ninguna responsabilidad institucional y compagina su dedicación al partido —participó en la campaña de las gallegas y la pasada semana también estuvo en un acto en Bilbao por el 8M, al igual que en la manifestación de la capital — con su papel como escritora y analista en diversos medios de comunicación.

El nombre de Rubiño no despierta tanto consenso como el de Duval

El otro nombre que se ha puesto sobre la mesa es el de Eduardo Rubiño, uno de los hombres que acompaña a Rita Maestre en el Ayuntamiento de la capital y que antes fue diputado en la Asamblea de Madrid, aunque sus inicios en política se remontan al nacimiento de Podemos. Al igual que Duval, se trata de un perfil joven —ella tiene 23 años y él apenas sobrepasa la treintena— y es el referente del colectivo LGTBI dentro de Más Madrid.

Sin embargo, su nombre no despierta tantos consensos como el de Duval por varios motivos. En primer lugar la coalición de Díaz prefiere que la candidatura esté liderada por una mujer y, en segundo lugar, Rubiño pertenece a la cuota Más Madrid, una organización que forma parte de la coalición e que incluso cuenta con una cartera ministerial, encabezada por Mónica García, pero con la que Sumar ha tenido varios encontronazos en las últimas semanas a propósito del despliegue territorial de la organización.

Además, según subrayan algunas fuentes de Sumar, la elección de Rubiño también podría "alimentar el choque" con Podemos por su pasado, ya que formó parte de su dirección, fue asesor del exvicepresidente Pablo Iglesias y diputado hasta el año 2019, cuando rompió el carnet para irse de la mano de Íñigo Errejón. "Elegir a Rubiño también es alimentar Más Madrid versus Podemos y no creo que convenga", razonan fuentes del espacio, que también remarcan que el concejal es un "perfil bajo" ya que no cuenta "con mucho reconocimiento" fuera de Madrid.

Desde el entorno del concejal aseguran que Rubiño está volcado en su papel en el Ayuntamiento de Madrid junto a Maestre y subrayan que en estas últimas semanas han estado centrados en la asamblea fundacional y no tanto en las europeas. Así, fuentes de Más Madrid insisten en que ya "habrá tiempo" de negociar en las próximas semanas la lista europea, aunque hay otras voces que preferirían tener cerrado el nombre antes del próximo 23 de marzo.

Sumar acusa su falta de 'cuadros' tras el 'no' de Colau y Errejón

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha admitido este lunes que ya "se están produciendo discusiones internas" para la candidatura, pero lo cierto es que la dirección de Sumar lleva meses buscando un nombre que encaje con sus planes y no le está siendo fácil. Según confiesan algunas voces de la propia organización, se debe a la falta de "cuadros" dentro del partido, una situación que esperan que se revierta tras la asamblea fundacional.

La candidatura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hubiera sido "perfecta", tal y como admiten en privado en Sumar, pero desde el primer momento ella se negó, al igual que hizo al rechazar preventivamente ser ministra. También se barajó durante mucho tiempo el nombre de su actual portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, lo que hubiera revivido viejas cuitas con Montero, pero su nombramiento en la Cámara Baja se precipitó tras la marcha de Marta Lois y la 'vía europea' quedó descartada.

Con otros perfiles con experiencia en el Parlamento Europeo como Urtasun o la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, descartados por su papel dentro de la coalición, otra de las opciones era repetir la cabeza de cartel de Unidas Podemos en 2019, María Eugenia Rodríguez-Palop, que actualmente participa en la dirección de Sumar. Sin embargo, según las fuentes consultadas, Rodríguez-Palop no ambiciona el primer puesto, pero sí aspira a repetir en la lista.

El encaje, en todo caso, no será fácil, ya que Díaz quiere reeditar la alianza del 23J —a excepción de Podemos— pero son varias las formaciones que integran y todas ellas, desde Compromís a los comunes o Izquierda Unida —que están inmersos en procesos internos para elegir a sus candidatos— quieren garantizarse, al menos, un acta pese a lo ajustado del reparto. Fuentes de la dirección de Sumar no revelan de momento qué sistema van a utilizar para ratificar la lista mediante primarias, pero sí dejan entrever que no hará nombre a nombre sino que se votará todo el conjunto por parte de las bases.