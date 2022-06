El vicesecretario de Economía del PP cobra 60.000 euros más de los que publica la Junta de Andalucía

El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, percibe 127.363 euros al año según su declaración del IRPF, casi 60.000 euros más de lo que publica la Junta de Andalucía en su relación de retribuciones de altos cargos, cerca de un 90%, según publica eldiario.es.

Bravo, quien también ejerce funciones como consejero de Hacienda en el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, lidera el área económica del partido desde el pasado abril, cuando el presidente Alberto Núñez Feijóo lo designó para el cargo. Según la Junta de Andalucía, el sueldo de Bravo en el gobierno regional no pasaría de 68.150,30 euros, lo que supondría casi 60.000 euros de diferencia respecto a la declaración de Hacienda que el consejero realizó en 2020.

Bravo se habría beneficiado de un complemento oculto mediante un informe ad hoc realizado por su propio departamento. En conversación para eldiario.es, Bravo ha reconocido esa prima de sueldo, aduciendo que en Andalucía "existe una cláusula" que lo permite. “Cuando me vengo [a Andalucía] me dicen que puedo arrastrar el sueldo, y digo que sí porque es más”

Un error del Gobierno

Desde el ejecutivo que lidera Moreno Bonilla atribuyen a un error que el portal de Transparencia no muestre el sueldo de 127.000 euros del consejero de Hacienda. “No es una ocultación, es un error de un funcionario que no ha subido los datos actualizados al principio de la legislatura, y no nos hemos dado cuenta”, han justificado fuentes del gobierno andaluz.

Sin embargo, la declaración de bienes de Bravo sí aparece publicada en la web de la Junta de Andalucía, junto a la compensación de casi 60.000 euros que el consejero arrastra de su etapa como delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Ceuta.

Bravo defiende la legalidad de su sueldo

Bravo ha defendido este jueves la legalidad de su sueldo y ha rechazado que lo haya mantenido "oculto" porque al entrar en la web de la Junta aparece el "listado de retribuciones" y las "declaraciones de la renta". Además, ha achacado su salario a que los funcionarios pueden "arrastrar" lo que cobran en la Administración. "En este caso, arrastro mi sueldo y creo que lo hago correctamente", ha manifestado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al ser preguntado expresamente por qué ese dato no era público y no estaba registrado su sueldo real, Bravo ha señalado que en Andalucía hay una ley de "hace 25 años" que también está en otras autonomías que "prevé la posibilidad de que los funcionarios para que se puedan incorporar a altos cargos de otras administraciones, pueden arrastrar el sueldo de la administración de la que venían". Bravo ha rechazado que su sueldo estuviera "oculto".

"Les animo a que entren en la página web de la Junta de Andalucía, en la parte de retribuciones, y a la vez que aparece ese listado de retribuciones, aparecen las declaraciones de la renta", ha dicho, para añadir que se podían tener todos los datos sobre ese complemento porque "no estaba oculto y era transparente". "En mi caso, desde el año 2015 pueden conocer todas mis declaraciones de renta, con lo cuál creo que no hay nada oculto. En todo caso, no lo habrán buscado", ha enfatizado el consejero andaluz, que ha recalcado además que su sueldo se debe a que "ha aprobado tres oposiciones en el conjunto de la Administración del Estado" como agente tributario, subinspector de Hacienda e inspector de Hacienda.

Además, ha subrayado que él ha desempeñado cargos dentro de la Agencia Tributaria de "cierta relevancia", citando como ejemplo el último de ellos: delegado de la Agencia Tributaria de Ceuta. "He venido aquí a aportar todo mi saber, todo mi esfuerzo, todas mis horas y todo lo que pueda ser útil al Gobierno de la Junta de Andalucía, como diputado en el Congreso o donde se me ha pedido", ha indicado.

Tras insistir en que "arrastra su sueldo" y cree que lo hace "correctamente", ha resaltado que en su caso "más transparente" no puede ser porque es "inspector de Hacienda" e intenta actuar con "la mayor transparencia posible". "Si la principal crítica que puedo recibir de mi gestión en la Junta de Andalucía es ese sueldo que, es el que me corresponde como funcionario, creo que humildemente no estamos haciendo las cosas mal sino que las estamos haciendo bien en Andalucía", ha declarado.

Bravo ha defendido su gestión y ha recalcado que lo que es gasto "superfluo es dejarse las luces encendidas 24 horas los siete días" como, según ha dicho, le ocurrió a él cuándo llegó a la consejería de Hacienda y que eso llevase así 10 años. De la misma manera, ha dicho que es "superfluo utilizar los bienes de la administración para fines que no son necesarios".