Becas Santander-Harvard Business: aprender de negocio, habilidades sociales y desarrollo laboral

Para avanzar en el mercado laboral actual no solo son necesarios los conocimientos técnicos y profesionales. Cada vez cobran más importancia los llamados soft skills, que son todas aquellas habilidades personales y sociales fundamentales que ayudan a ir más allá en la carrera laboral. Con la idea de impulsar este tipo de competencias nace el programa Becas Santander Skills | Business for all - Harvard Business Publishing, donde se ofrecen cursos enfocados en negocio, habilidades sociales en entornos laborales o desarrollo personal.

Banco Santander y Harvard Business Publishing, la filial sin ánimo de lucro de la Universidad de Harvard y afiliada a la Escuela de Negocios de la prestigiosa universidad americana, lanzan 5.000 becas 100% online, con una duración de 9 semanas. Están disponibles para residentes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Polonia, Portugal, Perú, Estados Unidos, UK y Uruguay.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 7 de septiembre en el Portal Web Becas-Santander.com, donde se explican en detalle todos los requisitos. Para participar, no es necesario tener titulación universitaria, ni ser cliente del banco o tener experiencia profesional avanzada. Además, se podrá cursar en español, inglés y portugués. La formación podrá realizarse de forma flexible, con acceso a sesiones formativas virtuales y ejercicios prácticos.

“Esta es una beca transversal, con la que se aporta por un lado conocimientos técnicos para el ámbito de los negocios y por otro se centra en aportar soft skills, fundamentales para destacar y generar proyección a lo largo de la vida profesional”, comenta Blanca Sagastume, directora adjunta de Santander Universidades

Los participantes podrán elegir uno de los tres cursos disponibles y al terminar recibirán un certificado de la institución. En el primero de ellos, Business Fundamentals, aprenderán los fundamentos de las finanzas y el marketing, el desarrollo de un caso de negocio, e-marketing, medición del desempeño, negociación y enfoque en el cliente. En el segundo, bajo el titulo Early Career Readiness, los estudiantes aprenderán a crear una red efectiva y una cultura inclusiva que pueda mejorar su capacidad para conectar con otros de manera auténtica. También se tocarán temas como el establecimiento de metas, innovación y creatividad, destrezas de presentación y fundamentos de retroalimentación. El tercer curso, Managing yourself, explora la gestión de la carrera, la toma de decisiones, interacciones difíciles, persuasión, y gestión del estrés y del tiempo.

Otros programas de educación y emprendimiento abiertos

Banco Santander tiene una apuesta pionera y consolidada por la educación, el emprendimiento y el empleo, que desarrolla a través de Santander Universidades desde hace más de 25 años. Desde su puesta en marcha, el banco ha destinado más de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países.

Dentro del amplio abanico de becas, actualmente está en marcha una nueva edición del programa Becas Santander Progreso, cuyo objetivo es reconocer la excelencia académica e impulsar la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades entre los universitarios españoles. El periodo de inscripción está abierto hasta el 11 de octubre de 2022. Se trata de 700 becas dotadas con 1.000 euros cada una, dirigidas a estudiantes de grado, máster o aquellos que accedan por primera vez a la universidad.

Los candidatos deben contar con un buen expediente académico, que será ponderado por cada universidad, además de otros criterios que cada institución podrá tener en cuenta, como haber sido beneficiario de una beca del MEFP o una ayuda económica de cualquier Comunidad Autónoma. Estas becas no son incompatibles con otras recibidas.

Para impulsar el emprendimiento joven, hasta el próximo 11 de agosto estará abierta la convocatoria para participar en la XV edición del programa Explorer con el objetivo de apoyar la conversión de ideas en proyectos y soluciones reales. Está dirigido a jóvenes entre 18 y 31 años de Argentina, Brasil, Chile, España, México, Portugal, Reino Unido y Uruguay. El curso tiene una duración de 12 semanas. Los participantes tendrán la oportunidad de conectar con una comunidad internacional, recibir formación online con metodología “learning by doing”, mentoría por parte de expertos, validar su idea de negocio y desarrollar las habilidades necesarias para transformarla en una solución viable y sostenible.

Este programa forma parte del ecosistema emprendedor global Santander X. Desde que se inició hace 11 años, Banco Santander ha apoyado más de 8.000 proyectos emprendedores, de los que más de 6.800 son de España. El pasado año, contó en su totalidad con 1.000 proyectos de emprendimiento y la participación femenina alcanzó el 43,1%.