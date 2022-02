Toda la verdad: la charla acerca de champús sin sulfatos

Las disputas de los dermatólogos y tricólogos sobre los champús sin sulfatos no han disminuido hasta ahora. Algunos están seguros de que este producto es una panacea para todos los problemas con el peinado. Otros consideran una tontería introducir este remedio de forma permanente en el cuidado diario. Vamos a ver quién tiene razón y sí es necesario reemplazar el cuidado principal.

¿Los champús con sulfatos son dañinos?

Primero de todo, es importante entender qué son los sulfatos y por qué se necesitan en los cosméticos. Las sustancias comenzaron a obtenerse del petróleo casi inmediatamente después de la invención del proceso de filtración y destilación. Se agregan a jabones, geles y champús debido al hecho de que hacen espuma. Y sí, todavía nos lavamos con champús que incluyen productos derivados del petróleo, a pesar de que algunos sulfatos debilitan el lípido protector del cuero cabelludo, lo irritan y causan alergias. Pero la palabra clave – algunos.

Muchas marcas se dan cuenta de esto y producen champús sobre una base orgánica, como el jabón de aceite de coco, etc. Los más dañinos y, además, los más comunes son sodium lauril sulfato (SLS) y lauril sulfato de amonio (ALS). Ambos componentes son efectivos para limpiar y eliminar la suciedad. El uso frecuente de tales productos tiene un efecto dañino y tóxico.

Regreso a la naturaleza

Probablemente haya notado que nuestras abuelas tenían las melenas elegantes sin productos de cuidado costosos. En aquellos días, la industria de la belleza simplemente no existía y las mujeres ya recurrían a remedios que contenían sólo componentes naturales. Hoy es poco probable que vayamos a las montañas para recoger hierbas medicinales. Agradecemos el progreso, que nos ofrece métodos cada vez más seguros y efectivos para el cuidado del pelo.

El champú sin sulfato, es el mismo cosmético, pero no contiene conservantes ni parabenos. La base de un producto de calidad a menudo consiste en aceites naturales, extractos de plantas, complejos vitamínicos que ayudan a proteger los rizos de la influencia de factores externos, los nutren e hidratan. Makeup.es tiene una amplia gama de tales artículos.

Cómo evitar frustraciones y errores

Durante muchos años con champús regulares (99% de nosotros tenemos esta experiencia), el cuero cabelludo produce una cierta cantidad de sebo, para protegerlo de la sequedad, la irritación y las influencias externas. Los productos habituales lavan el sebo por completo, es decir, desengrasan. Los champús sin sulfatos lavan solo el exceso de sebo.

Al cambiar el remedio, estas porciones de sebo continúan produciéndose con la misma intensidad y volumen. Resulta que la piel se siente más grasa, y el pelo parece que se ensucia más rápido. Esta sensación es un hecho que enfrentan casi todos los que cambian champús habituales. Debido a la falta de efecto instantáneo, muchos se sienten frustrados después de la primera aplicación. Buenas noticias: el período de adaptación no tomará más de 2-3 semanas. El cabello se enredará menos, desaparecerán las reacciones alérgicas y la picazón en el cuero cabelludo.

Beneficios del uso

Los argumentos a favor:

· son hipoalergénicos y no irritan el cuero cabelludo

· no lavan los tintes ni la queratina del pelo

· limpian suavemente del sebo, por lo que son adecuados incluso para la piel sensible e irritada

Al mismo tiempo los champús sin sulfatos hacen poca espuma y no enjuagan bien los productos químicos. Con el uso frecuente de lacas, ceras, geles, espumas y otros cosméticos, al menos una vez a la semana debe lavar el pelo con un champú habitual o agregar exfoliantes al cuidado.

Muchos notan que su peinado ha perdido volumen y que el cabello se ensucia más rápido y pierde brillo. Es normal, porque el pelo necesita acostumbrarse a métodos de limpieza más suaves. Así será hasta que se restablezca el equilibrio de pH destruido por los sulfatos.

Entonces, ¿vale la pena probar un champú sin sulfato? Sí, si tienes cuero cabelludo sensible, cabello teñido, puntas abiertas, pelo a menudo expuesto al calor (secador, plancha, rizador). Y no, sí tienes enfermedades del cuero cabelludo (seborrea, caspa, etc.), cuero cabelludo muy graso o usas muchos productos de styling (polvos, espumas, ceras, mousses, etc.).