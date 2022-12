La educación financiera no está reñida con la edad

Conocer los conceptos claves de economía para tomar las mejores decisiones financieras, aprender a manejar la banca online o saber protegerse de las ciberestafas no son una cuestión de edad. Sin embargo, la brecha digital a la que se enfrentan las personas mayores continúa siendo un reto pendiente ante la creciente digitalización de los servicios bancarios. Según un informe de Funcas, este colectivo “puede experimentar una mayor exposición al riesgo de exclusión financiera y también al riesgo de robo y fraude. El primero supone no poder acceder o usar los servicios financieros ofrecidos por las instituciones formales de manera efectiva y con calidad. El segundo implica experimentar daños o peligros financieros en el marco de una relación basada en expectativas de confianza que no llegan a cumplirse”.

Banco Santander ha consolidado este año su apuesta de formación para los mayores de 65 años. La entidad estrenó el pasado mes de junio el programa ‘Finanzas para Mortales- edición Senior’, que recorre distintas comunidades del país para llevar la educación financiera básica a este colectivo vulnerable. A la veintena de talleres piloto bajo el lema “Entendiéndonos con la banca digital” en la Comunidad de Castilla y León, le han seguido otras 33 nuevas sesiones (18 en capitales de provincia y 15 en poblaciones rurales de entre 300 y 5.000 habitantes) impartidas por formadores voluntarios del banco. Y el programa sigue avanzando para frenar el riesgo de exclusión financiera.

Estos talleres abordan diversos temas relacionados con conceptos clave sobre ciberseguridad, como las principales estafas y fraudes online, trucos para prevenir los ataques de los ciberdelincuentes o consejos para una vida digital segura; y formación básica sobre banca digital, para aprender a utilizar los diferentes canales, las claves de acceso e identificación y prácticas de navegación por la app y la web. Además, se ponen sobre la mesa otros asuntos relacionados con el uso de los cajeros automáticos, operaciones con o sin tarjeta, trámites habituales o el servicio Correos Cash.

Hace pocas semanas, Banco Santander ha cerrado un acuerdo con la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica y la Fundación UCEIF para facilitar formación en cultura financiera y banca digital a mujeres mayores de 60 años residentes en entornos rurales. Las sesiones han comenzado en el municipio de Cabuérniga (Cantabria. Esta colaboración nace del interés de las tres instituciones por promover la cultura financiera en la sociedad y mejorar las competencias digitales entre la población de Cantabria, especialmente en los núcleos de población más aislados.

También ha sellado una alianza con la Universidad de Valladolid para extender la iniciativa de “Educación financiera para Mayores”, que se articulará a través de los programas universitarios dirigidos a este grupo que desarrolla la institución. “Para el Santander, la educación es un pilar básico para la inclusión financiera y la protección de los usuarios de servicios financieros. Por ello, desde hace años impulsamos, participamos y colaboramos en diferentes iniciativas dirigidas a los colectivos financieramente más vulnerables para ayudar a las personas a mejorar su cultura financiera y tomar sus decisiones de manera informada y segura”, explica el director territorial de Banco Santander en Castilla y León, Javier Martín Clavo. Este mismo proyecto se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Valencia.

Otro ejemplo es la participación del banco en el proyecto DEFINE, en este caso de la mano de la Universidad de Alicante. Se trata de una iniciativa cofinanciada por el Programa Erasmus + de la Unión Europea bajo el título “Educación financiera digitalizada para personas mayores: soluciones de juegos de escenarios interactivos para aumentar la alfabetización financiera en línea de las personas mayores”.

La inclusión financiera es una de las líneas estratégicas de la banca responsable del Santander. Dentro de su agenda 2019-2025, el grupo tiene el compromiso de empoderar financieramente a 10 millones de personas en este periodo. Y todo indica que superará ampliamente este objetivo: ya supera los 9 millones de personas.

La educación financiera, el acceso a los servicios bancarios y la financiación son los tres vehículos que utiliza el gigante español para acercar a los colectivos vulnerables el mundo de la economía y las finanzas. Un reconocimiento a esta labor es su nombramiento como Banco del Año en Inclusión Financiera por la revista The Banker, que valora las iniciativas de la entidad en banca responsable y sostenible para crecer, atendiendo “a personas y empresas sin acceso a servicios financieros con su programa global Finanzas para Todos, un conjunto de servicios integral que combina la digitalización con la educación financiera”, señala la publicación.

En los últimos tres años (2019-2021), Banco Santander ha promovido decenas de iniciativas de educación financiera que han beneficiado a 2,6 millones de personas, con el apoyo de empleados voluntarios de la entidad y la colaboración con otras instituciones y ONG. Sólo en 2021 desarrolló cerca de 80 programas de formación en los distintos mercados en los que opera. Entre ellos, su programa estrella en España, ‘Finanzas para Mortales’ (FxM), que cuenta ya con más de 10 años de experiencia y pone el foco en los colectivos financieramente más vulnerables: mayores, niños y adolescentes, mujeres inmigrantes, personas privadas de libertas y otros grupos en riesgo de exclusión social.