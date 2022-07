Voluntarios del Santander recorren España para formar en finanzas digitales a las personas mayores

La formación y el asesoramiento son fundamentales para evitar el aislamiento que provoca la brecha tecnológica y digital en los sectores más vulnerables. Entre ellos los denominados ‘senior’ y, dentro de este segmento, aquellos que residen en las localidades más despobladas donde la ausencia de servicios básicos se ha convertido en una amenaza.

En el actual mundo hiperconectado, en el que buena parte de las tareas cotidianas se realizan por internet, resulta evidente la importancia de sacar a muchas personas mayores del abismo tecnológico en el que se encuentran. Este es precisamente el objetivo del nuevo programa Finanzas para Mortales-edición Senior, una iniciativa de formación desarrollada por el Banco Santander, con la colaboración de Santander Financial Institute (SANFI) y la Fundación UCEIF, especialmente dirigida a las personas mayores de 65 años.

Después de la buena acogida de la experiencia piloto, en la que voluntarios del banco realizaron 20 talleres en la Comunidad de Castilla y León (una de las más despobladas de España), el programa ha cogido impulso. El pasado mes de junio se programaron 33 sesiones: 18 en capitales de provincia y 15 en poblaciones rurales de entre 300 y 5.000 habitantes.

Bajo el lema “Entendiéndonos con la banca digital”, estos talleres imparten clases sobre ciberseguridad, en las que se dan a conocer las principales estafas y fraudes online (smishing, phishing, vishing…), cómo prevenir las amenazas de los ciberdelincuentes o algunos consejos para una vida digital segura. También enseñan formación básica sobre la banca digital, como los principales canales alternativos, qué son las claves de acceso e identificación, y navegación práctica por la app y la web; o el uso de los cajeros automáticos, operaciones con y sin tarjeta, trámites útiles y habituales o la comodidad del servicio Correos Cash que, a través de las oficinas de la compañía postal o los carteros, permite realizar operaciones en efectivo e incluso que el dinero te llegue a la puerta de casa.

Una de las principales inquietudes de los alumnos senior es la ciberseguridad. Según Javier González Zorita, formador e impulsor de voluntariado del Santander en Castilla y León, buena parte de las preguntas se centran en “las constantes noticias sobre estafas y fraudes, la utilización de claves de acceso o cómo crearlas para que san seguras, la confirmación de operaciones mediante la clave de firma o las relacionadas con la navegación en internet”. También entre sus miedos está “el temor a equivocarse, pulsar en la pantalla inadecuada y no saber rectificar o el no saber a quién recurrir ante el temor al error; nosotros insistimos mucho en que no faciliten ningún dato ante cualquier duda”.

En España hay más de nueve millones de personas dentro del colectivo senior. Y aunque los datos revelan que cada vez están más conectados, aún existe una importante grieta: solo un 64% de los hombres y un 64,4% de las mujeres en la franja comprendida entre los 65 y 74 años utilizan internet de manera frecuente, frente al 99,9% de la horquilla entre 16 y 24 años, los que más uso hacen de la red, según revela un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

10 años de experiencia en educación financiera

Hace ya más de 10 años que Banco Santander impulsa en España el programa Finanzas para Mortales, una iniciativa que ha sido reconocida por el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). Sólo en 2021 acercó la educación financiera básica a más de 75.000 personas, un 15% más que el año anterior, con el apoyo de 155 formadores voluntarios de la entidad.

En las sesiones formativas, tanto presenciales como online, se enseña economía a los grupos financieramente más vulnerables – niños y jóvenes, personas mayores, mujeres inmigrantes, personas privadas de libertad y otros colectivos en riesgo de exclusión – para que puedan tomar las mejores decisiones sobre cómo administrar sus ahorros, se familiaricen con la banca online o aprendan cómo manejarse en internet de forma segura. de sus finanzas. El objetivo del programa es lograr que aquellos que lo necesitan, comprendan mejor la cultura financiera y económica actual con un claro objetivo inclusivo.

Banco Santander tiene una larga experiencia en educación financiera especializada en el segmento senior. Recientemente se unió al proyecto DEFINE, destinado a mejorar las habilidades en el manejo de los servicios online. También ha participado en el programa Educación financiera digitalizada para personas mayores: soluciones de juegos de escenarios interactivos para aumentar la alfabetización financiera en línea, una iniciativa cofinanciada por el Programa Erasmus + de la Unión Europea, y que se desarrolló de la mano de la Universidad de Alicante (UA).

Productos diseñados para mayores

Banco Santander no sólo ha puesto en marcha diferentes iniciativas para impulsar la inclusión de las personas mayores en la nueva banca tecnológica, sino que ofrece desde hace tiempo servicios especialmente diseñados para este colectivo. Pensando en ellos, la entidad se ha unido a Mapfre para impulsar la conocida como hipoteca inversa, un préstamo hipotecario que permite a los seniors obtener un complemento de sus ingresos gracias a su vivienda, sin perder la propiedad ni el derecho a disfrutar de ella hasta su fallecimiento.

Para ayudar a los clientes que por edad tienen dificultades en su experiencia con las nuevas herramientas de acceso a la banca, el Santander ha creado el “embajador senior”. Esta figura ofrece apoyo en exclusiva a los clientes mayores que deseen adentrarse en el mundo digital y aprovechar la rapidez y la comodidad de realizar muchas operaciones a través de los cajeros o del móvil sin necesidad de acudir a la ventanilla de una oficina.

También presta atención digital y telefónica a todos sus clientes para que operen con el banco cuando lo deseen a través de los canales online, con un servicio de atención preferente. Y cuenta con un asistente virtual o chatbot para cuestiones más operativas. El abanico de servicios a sus clientes senior cubre todas tipo de necesidades y en todo momento. Así, MiAsistente 24 horas les ayuda en gestión de trámites: recibos, renovación del DNI o el pasaporte, búsqueda de ofertas…. Y para quienes tienen dudas o problemas con sus dispositivos ofrece un Manitas tecnológico presencial.

Además, ofrece cuentas, seguros específicos y herramientas de simulación para planificar su futuro y sus ahorros. Destaca el Plan Santander One Senior que incluye un servicio de orientación médica telefónica o a través de videoconferencia, 24 horas al día los 365 días al año con consultas gratuitas, ilimitadas y anónimas; segunda opinión médica internacional; consulta telefónica psicológica; tele-asistencia con ayuda a domicilio y botón de SOS en el móvil del cliente y especial atención en situaciones de urgencia, soledad, recordatorio médico, petición de cita…; o un seguro de robo al utilizar un cajero automático con tarjeta del Santander.