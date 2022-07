Por qué importa Hitchens

En su despacho Billy Wilder tenía un cartel que preguntaba cómo lo haría Lubitsch. Según Wilder, el autor de Ninotchka era capaz de contar más cosas con una puerta cerrada que la mayoría de los directores con una bragueta abierta; su estética sofisticada, económica e ingeniosa era una referencia constante.

La posteridad literaria es bastante dura, y resulta llamativo que, a casi once años de su muerte, Christopher Hitchens (1949-2011) siga siendo relevante. Una demostración es la cantidad de tributos, críticas y evaluaciones que produjo el aniversario de su fallecimiento; la admiración y la antipatía que todavía produce.

Muchos escritores, periodistas y lectores se preguntan, a la manera de Wilder: ¿Cómo lo haría Hitchens? ¿Qué habría escrito en los años de Trump? ¿Cómo habría visto la retirada de Estados Unidos de Afganistán, cuando había escrito que Estados Unidos había sacado un país a bombazos de la edad de piedra?

No hay muchas dudas de que habría estado con Ucrania, y habría ido a escribir desde allí. Se echan de menos los ataques que habría dedicado a las figuras de Noam Chomsky y al papa Francisco por su visión comprensiva del imperialismo ruso. Si criticó las restricciones de Mike Bloomberg en Nueva York en un artículo muy divertido y recogido en Amor, pobreza y guerra (Debate) ¿qué habría dicho de las medidas para atajar el Covid-19, que han supuesto un brutal recorte de libertades? Dedicó algunas de sus mejores páginas y discursos a la libertad de expresión, acogió en su casa a Salman Rushdie en tiempos de la fatua y siempre lamentó la pobreza de la mente literal: ¿Cómo habría visto el ataque a la libertad de palabra de estos últimos años, que no ha impulsado solamente la derecha conservadora sino también jóvenes progresistas ferozmente hipersensibles? Algunos sostienen que no habría podido sobrevivir a la cultura de la cancelación. Yo creo que con un solo Hitchens no habría hecho falta la carta de intelectuales que publicó Harper’s.

Una de las razones, decía el periodista británico Janan Ganesh, que pueden hacer que perdonemos los efectos nocivos del Big Tech es que Hitchens vive allí: en multitud de debates e intervenciones televisivas. Podemos verlo de dos maneras: el escritor de no ficción acabó creando un personaje larger than life, de indudable carisma. Prosista eléctrico, orador demoledor, mil palabras escritas al día y una ingesta cotidiana de alcohol “capaz de matar a una mula de tamaño medio”, recitas a Larkin, las fiestas de Vanity Fair son en tu casa, eres amigo de novelistas famosos y disidentes heroicos, y viajas a países en guerra o a aquellos que tienen “demasiada ley o demasiada poca”. ¿Hay algo mejor? A la vez, como decía Cioran, “todo éxito es un malentendido”: el crítico de la celebridad vive una celebridad póstuma, el escritor se transforma en una figura de referencia, sin que sepamos exactamente qué libros suyos leer.

No hay muchas figuras parecidas en las letras contemporáneas. Hay fragmentos y concomitancias. (En España, Savater podría guardar algún parecido.) Pero la mayoría carece de su amplitud. Era un articulista político apasionado y agudo. Era un gran ensayista literario: quizá no exactamente un crítico, pero sí un lector extraordinariamente culto y perspicaz. Algunas de sus piezas más logradas son artículos sobre Waugh, Bellow, Chesterton, Huxley. Era la mirada de un británico trasplantado a Estados Unidos; tenía el componente del Imperio (su primer recuerdo era el puerto de Malta, su padre estaba en la Marina) y su desintegración, pero también un interés por las literaturas y la historia de otras latitudes, a diferencia de su mucho más provinciano amigo Martin Amis (aunque no, por ejemplo, del admirable Clive James).

Decía que no era un liberal, sino un radical. Su otra tradición era la de la disidencia de la izquierda: la de Tom Paine, Rosa Luxemburgo, los trotskistas, Orwell, Victor Serge, Arthur Koestler, C.L.R. James. Por escrito y en una charla, era un polemista temible, con talento para el argumento avasallador y el epigrama asesino. Podía escribir artículos sobre política del momento, estadounidense e internacional, un largo reportaje sobre Corea del Norte, contar en Vanity Fair un tratamiento de mejora personal, con depilación incluida, combatir a los fanáticos, dedicar libros durísimos a Kissinger, la madre Teresa o los Clinton, ensayos emocionantes a Paine, Jefferson, Kolakowski o Rebecca West, retratos mordaces de figuras admiradas como Churchill. Podía escribir un artículo erudito y burlón sobre la felación (“tan americana como la tarta de manzana”), ásperas reseñas de Roth, Vidal o Isaiah Berlin, y polemizar hábilmente cuando por fin, como señaló un crítico, sus libros sobre la religión le permitieron encontrar un adversario a su altura: Dios.

Era un apóstata y un antitotalitario nato, y sabía que el totalitarismo siempre empieza en el pensamiento de grupo. En toda vida hay reescritura, pero la historia de sus discusiones es la de sus peleas con sus aliados y lectores naturales (y aquí quizá había una combinación de temperamento y de su trotskismo juvenil): desde el desagrado que le produjo la Revolución cubana y sus restricciones a la libertad de expresión cuando visitó la isla a finales de los años sesenta (se pueden hacer chistes de todo salvo de Fidel, le explicaron; entonces es como si no se pueden hacer chistes de nada, respondió), su simpatía por Thatcher cuando él todavía era un radical de izquierdas, su amistad y admiración y sonoras rupturas por escrito con Gore Vidal, Edward Said y Noam Chomsky, su testimonio en el Congreso sobre los intentos de la administración Clinton para desacreditar a Monica Lewinsky (con el fin de una vieja amistad con Sidney Blumenthal, y la revelación de que “en el Washington de Clinton, es un honor ser despreciado”) y su marcha de la revista The Nation tras el 11-S.

En los años en que defendió la invasión de Afganistán y de Irak se convirtió en una de las estrellas del llamado Nuevo Ateísmo: probablemente también una forma de escapar a las casillas establecidas.

Lo he leído y traducido bastante, y esperaba sus columnas semanales en Slate, sus piezas mensuales en Vanity Fair y The Atlantic. No hay un libro que lo resuma. Mis dos preferidos son Amor, pobreza y guerra, una colección de ensayos y artículos que retrata muchos de sus intereses y evolución, y que incluye textos sobre Joyce, Borges, Noticia bomba de Waugh, el relato de cuando el Vaticano lo llamó como abogado del diablo para testificar en el proceso de canonización de la madre Teresa y su polémica con Chomsky tras el 11-S, y las estupendas memorias Hitch-22. Unacknowledged Legislation, sobre los escritores y la política, tiene piezas excelentes, al igual que Arguably.

Por qué importa Orwell es un libro útil e inteligente; también es hermoso el librito que dedicó a Paine. El primero que leí de los suyos es Cartas a un joven disidente, a los veinte años: es una obra menor, pero explica muy bien sus puntos de vista, fue formativo para mí y es un buen libro para cualquiera que desee ser escritor o periodista. Decía que se dedicó al periodismo porque así no tenía que fiarse de la información de la prensa.

Leer a Hitchens tiene algo de aventura: con su erudición, su talento para escoger las citas, te lleva a otros libros, épocas y geografía. Entre sus atractivos están el estilo, el humor y la manera inteligente y original de argumentar, pero también la curiosidad que genera, los mundos que te descubre.

Hitchens se equivocó muchas veces y a menudo espectacularmente: en su izquierdismo de juventud, en su apoyo a la intervención de Irak, por citar dos ejemplos. Acertó en cuestiones centrales: la libertad de expresión, el apoyo a los opositores de dictaduras en muchos lugares, el rechazo a las interpretaciones indulgentes del integrismo islámico. Por usar la terminología de su detestado Isaiah Berlin y a pesar de esa gama de intereses tan amplia, “era más un erizo que un zorro”. Cuando a uno le importa algo, debe insistir: no hay que tener miedo a ser un pesado.

Dio bandazos pero murió antes de su decadencia: algunas de sus páginas más hermosas son las de Mortalidad, el libro donde habla del cáncer que acabó con él. Sobre John Updike escribió que prefería equivocarse por las razones correctas que acertar por las razones equivocadas y quizá algo así podría decirse de él mismo. A fin de cuentas, pensaba que lo importante no es lo que piensas sino cómo piensas. Decía que no se puede ser un poco herético. Era valiente. No te refugies en la falsa seguridad del consenso, escribía, en la sensación de que tienes razón porque estás en la mayoría moral. O, como decía Janan Ganesh en el artículo que le dedicó, nunca te unas a un equipo.