Sin tacones

Miren a su alrededor y observen los pies de las mujeres. Coincidirán conmigo en que se ha producido un cambio drástico en la forma de calzarlos. En apenas dos décadas hemos dejado atrás los incómodos zapatos de tacón para asumir con alegría los zapatos planos, que permiten caminar enérgicamente sin la inestabilidad que aquellos producían.

Los zapatos rojos de tacón de aguja son hoy un icono de la pornografía, y es a la mirada de los hombres donde hemos de mirar para comprender este supuesto atributo de la feminidad que no es más que una representación del deseo patriarcal masculino. El zapato de tacón, como dijo Fatima Mernissi del canon de la delgadez, ha sido también el burka de las mujeres occidentales, y lo hemos dejado mayoritariamente atrás. Es icónica la imagen de Cate Blanchett en zapatillas deportivasrecibiendo el Goya Internacional que le concedieron en Valencia en 2022.

En su último libro, La corriente de la historia, Almudena Hernando dedica un jugoso capítulo a los esfuerzos de las sociedades por imponer a la mujer abalorios que limitan su movilidad. Su tesis es fuerte: la movilidad que adquirieron los hombres en la prehistoria, con la consecuente necesidad de orientarse espacio-temporalmente, produjo un desarrollo del lóbulo frontal que posibilitó el pensamiento abstracto y una identidad racional que los convirtió en amos del lenguaje y de la ley, utilizados ambos para recluir a las mujeres en sus casas, hasta llegar a reducir sus pies como en la tradición más elocuente de la aristocracia china, o cargarlas con aros de metal que las hacía dependientes de otros e impedía su autonomía, en el caso de las mujeres-jirafa de Mianmar. Los talibanes y los integristas mantienen ese mismo propósito: encerrar a las mujeres e inmovilizarlas. El tacón es un reflejo de esa inmovilidad convertida en paradigma de la belleza femenina. Las mujeres, con la patita quebrada y en casa. Pero las mujeres quieren caminar, y lo hacen con paso firme.

En la última década las mujeres no han dejado de explorar el mundo con sus zapatos planos. En España, en 2014, El tren de la libertad, organizado por el movimiento feminista contra la ley del aborto que quiso imponer Ruiz Gallardón, consiguió la dimisión del ministro y la retirada de la ley. En 2015 comenzó en Argentina el movimiento Ni una menos, contra la violencia de género, que se extendió por otros países de América Latina.

En noviembre del mismo año, el activismo feminista concentró en Madrid una gran manifestación también contra la violencia de género. En el 2017 irrumpe el imparable Me Too, con el que dimos un paso de gigante: la denuncia por abuso sexual a Harvey Wenstein abrió la puerta a otras denuncias silenciadas que expresaban el rechazo de las mujeres contra el deseo de los hombres patriarcales por mantenerlas subidas en los viejos zapatos de tacón, al alcance de sus lujuriosas manos. El mismo año, y en respuesta al triunfo electoral de Donald Trump, ejemplo del machismo más recalcitrante y garantía del retroceso de la igualdad, las mujeres norteamericanas salieron a la calle en una movilización sin precedentes. El 8 de marzo de 2018, el movimiento feminista marcó un hito movilizando a millones de mujeres de todo el planeta. En España, junto a aquella histórica manifestación, se convocó una huelga feminista, Si nosotras paramos, se para el mundo, que colocó a nuestro país, el único que llevó adelante esta doble convocatoria, a la vanguardia de la batalla por la igualdad. La jornada tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional y mostró la pujanza y la fuerza del movimiento feminista español que, no obstante, sufrió poco después una profunda división interna a propósito del transactivismo queer, las políticas a él destinadas y las diferentes posiciones frente a la prostitución; una división cuya sombra se alarga hasta este 8 de marzo. Pero las mujeres no nos detenemos.

La Marea verde por la despenalización del aborto, heredera de aquel Ni una menos, también en Argentina, llenó las calles de pañuelos reivindicativos y, Un violador en tu camino, la performance del colectivo chileno Las Tesis apuntaba, ya en 2019, a la responsabilidad de los hombres en la violencia de género, una responsabilidad borrada por demasiados jueces y por la sociedad, que continúan poniendo el dedo acusador sobre nosotras.

Afirmada en estos logros, escribí entonces que el feminismo había ganado la batalla de los ideales. El ideal de igualdad entre hombres y mujeres parecía haber impregnado el imaginario colectivo, y el optimismo estaba y sigue estando justificado a pesar de los movimientos regresivos en contra que capitanea la ultraderecha. Porque la batalla de los ideales es indispensable en la lucha por nuestros derechos. Lo supo bien el liberalismo, que vino a colonizar las conciencias, y lo dijo franca y abiertamente Jean-Marie Le Pen, que encontró eco en su hija: “No venimosa ganar estas elecciones, sino a conquistar las voluntades”. Colonizarlas es también el objetivo de la ultraderecha española.

La demonización del feminismo

El feminismo ha conquistado las conciencias de una sociedad en la que, a nivel mundial, el 55% de los ciudadanos reconoce que existen las

desigualdades de género.

Sin embargo, aquellas y otras luchas, como la de las mujeres mexicanas contra los feminicidios de Ciudad Juárez, o la valiente revolución que mantienen las mujeres iraníes y afganas contra el gobierno integrista y medieval de su país, son el ejemplo de un inexplicable sesgo que queremos subrayar: ¿por qué no son más los hombres que se suman a nuestras reivindicaciones?

La pasividad de la mayoría de los hombres refleja el carácter subsidiario que la razón patriarcal otorga a nuestras reivindicaciones, expresado en infinidad de gestos. En la reciente huelga de las trabajadoras de Inditex por unos salarios y unas condiciones laborales dignas, se ha hecho público que, en la empresa, a las dependientas de sus tiendas se las conoce como “las niñas”, lo que muestra bien a las claras la minoría de edad en la que pretenden mantenerlas. Según el Ministerio de Hacienda, hace dos años, la diferencia salarial anual entre un hombre y una mujer era de 4.915 euros, y se calcula que, al ritmo en que avanzamos, España necesitará 105 años para cerrar dicha brecha.

Los hombres, ni están con nosotras ni se les espera, como si sobre ellos versase una disculpa previa, como si esas luchas fueran solo cosa nuestra. El 23% piensa que el feminismo les ha hecho perder poder político, y el 33% que supone una amenaza para la masculinidad tradicional. En la manosfera se demoniza a las feministas, y los incels las culpan de su soltería involuntaria, pues siguen creyendo que su deseo sexual es un derecho que las mujeres tienen que satisfacer. El esfuerzo por controlar el cuerpo de la mujer está presente de forma dramática en el intento de los partidos y los gobiernos conservadores por arrebatarnos nuestro derecho a la autonomía corporal y al aborto. La supresión de este derecho en algunos estados americanos alimenta la imaginación de la ultraderecha europea y española, como hemos visto recientemente en la propuesta del gobierno de Castilla-León de amedrentar a las embarazadas con ridículas medidas disuasorias. Pero las mujeres caminan con zapatos planos.

El feminismo de la cuarta ola ha recuperado para la agenda política la conquista de la paridad y la lucha contra el acoso sexual, reivindicando la primera en todos los órdenes: desde la igualdad salarial a la presencia de las mujeres en la política, la empresa y la cultura, e incentivando la lucha contra el acoso sexual y la violencia de género, cuyo doloroso incremento hemos lamentado a comienzos de este año. Por su parte, el ecofeminismo tiene mucho que decir a la hora de planificar la necesaria transición hacia un modelo respetuoso con los límites del planeta, que se oponga frontalmente a un capitalismo verde cuya improvisación a la hora de gestionar los escasos recursos minerales que la haga posible resulta tan dañina como lo fue su capacidad extractiva.

A mi entender, la lucha feminista tiene aún pendientes duras batallas que precisan cambios profundos en el imaginario colectivo: la movilización de los hombres en defensa de nuestras reivindicaciones, y una nueva revolución sexual no androcéntrica, como fuera la de los años 60 ó 70, sino centrada en el deseo, todavía ignoto, de las mujeres.

La violencia de género, el acoso sexual, el consentimiento viciado, la prostitución, la naturalización de los vientres de alquiler, son síntomas de un patriarcado que se resiste a desaparecer.

El feminismo debería recuperar su carácter plural, universalista y político, manteniendo una unidad en cuyo interior quepan las necesarias reivindicaciones sectoriales, pero sin perder nunca de vista que la transformación requerida es lenta y de dimensiones planetarias; debería nutrirse de una sensibilidad feminista que interrogue la razón ilustrada, capitalista y patriarcal, reconociendo la interdependencia y la vulnerabilidad ontológica de los seres humanos, así como la fragilidad del planeta, apostando por políticas que hagan habitable esa vulnerabilidad.

Queda un largo camino por delante, que las mujeres recorreremos sin aquellos inhabilitantes zapatos de tacón.

Lola López Mondéjar es psicóloga clínica, psicoanalista y escritora, entre sus últimos títulos están las novelas La primera vez que no te quiero y Cada noche, cada noche (Siruela) o el ensayo Invulnerables e invertebrados (Anagrama).