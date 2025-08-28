Nos vemos mañana en el club

Cuando íbamos de vacaciones a Maricielo, desde la ventana del primer piso de la única mostrenca torre de pisos que estropeaba el litoral de aquella encantadora villa costera que todavía no había sido arrasada por el monstruo del ladrillo, veía salir de uno de los tres portales de nuestro edificio a un chico mayor que yo. Vestido con un polo rosa y unos pantalones cortos de cuadros madrás cruzaba la calle con su pelo cortado a taza hasta llegar a su destino: unos gigantes portones rematados en arabescos de forja, tras los que se extendía un predio llamado La Bella Otero, que aún limitaba por todas partes con solares llenos de robles cuyas hojas tapizaban el suelo, menos por una, un pequeño parque público, tan estrecho que los columpios apenas tenían espacio para balancearse.

A ese parque iba yo cada día al final de la tarde de playa con la excusa de que iba a jugar con otras niñas y una vez allí me subía a un poyete de piedra para asomarme malamente a una pista de tenis privada rodeada de hortensias azules. Allí estaba él, empuñando una raqueta extraña, fina y con un mango alargadísimo, con la que ponía a volar una pelota no menos exótica. Rematada con plumas, me hipnotizaba, igual que la manera en que se apartaba el flequillo de la frente sudorosa cada vez que mandaba la pelota al otro lado de la red. Algunas veces, mientras él daba reveses, me detenía a mirar con auténtica avidez todos los detalles de la residencia de sus abuelos, una casa con muros de perpiaño, una torre con un blasón por la que trepaba la hiedra y un porche cubierto de buganvillas que en realidad me gustaba tanto como el chico. Por las mañanas, en uno de los balcones principales de la casa, aparecía una mujer con cofia que agitaba una alfombra o abría unos toldos de anchas rayas blancas y amarillas. Cuando el muchacho cruzaba la calle desde el bloque de anónimas segundas viviendas vacacionales para ir a la vieja residencia unifamiliar donde hasta las sillas tenían nombre propio, le seguía con la mirada. No tardé en empezar a seguirle a otros lugares.

Aquel apartamento de bloque que nos había convertido en vecinos funcionaba como una especie de dormitorio extra para los más jóvenes del clan en los días de verano en el que toda la familia acudía a mamar de los pechos de los “señores”. Así era como los llamaba Tina, la mujer que venía a limpiar y hacernos la comida esa quincena. Sabía mucho de aquella familia porque había trabajado para ellos varios veranos y le contaba algunos detalles a mi madre, que yo escuchaba con orejas de red Echelon.

A mis padres la segunda vivienda les había tocado en un concurso televisivo en el que había que contestar preguntas de cultura general con velocidad centelleante. Habíamos seguido con regocijo comunal su paso por aquel programa tan famoso, gracias al que todo el mundo en el barrio se enteró de lo cultos que eran. Sin embargo, a ninguno de los dos les gustaba recordar la hazaña, ni querían que nadie en la comunidad de nuestro pueblo de adopción supiese que nunca hubiesen podido pagar de su propio bolsillo una segunda vivienda.

La vergüenza es una herencia que se recibe en vida, de manera que desde el primer día que pisamos aquella vivienda me advirtieron: no andes diciendo por ahí lo del 1,2,3. Me lo volvieron a repetir el día en que me dejaron en la puerta del recoleto club náutico del puerto, entonces aún más de pescadores que de embarcaciones deportivas, al que pedí que me apuntaran porque sabía que el chico de La Bella Otero frecuentaba el lugar. A mis padres les daba mucho miedo que me ahogara en el mar (la clase media es muy temerosa) pero fueron los padres de una de mis amiguitas de la playa (solo por cómo se movían era fácil ver que ellos no tenían miedo). A ella la había conocido en el parquecito. Estaba yo subida al poyete cuando se acercó sigilosamente a mí y con una voz de ardilla me preguntó: “¿Qué haces?”. Casi me rompo la tierna crisma del sobresalto. Se llamaba Mónica y nos hicimos amigas con la inicial consecuencia fatal de que cada vez que iba al parque no podía subirme al poyete y hacer lo que más me gustaba. De manera que al cabo de una semana le conté todo: que aquel chico era mi vecino, que sus abuelos vivían en el palacete frente al bloque, que me gustaba mucho espiarle, que me moría por hablar con él y algún secreto más. De tal manera fue como me enteré, porque ella me lo contó, de que el deporte al que jugaba mi amado se llamaba bádminton. Gracias a su iniciativa empecé a violar el mandato paterno que nos prohibía salir del parque y se convirtió en nuestra mayor afición.

Cada tarde, sobre las ocho, cuando el cielo empezaba a pintarse de color rosa y las gaviotas se ponían las botas de la carroña que las mazadoras de pulpo dejaban en las rocas, nosotras, agazapadas en el parquecito, le veíamos salir del portal del apartamento dormitorio, con el flequillo aún mojado de la ducha. Dejaba una estela de aftersun que seguíamos como si fuesen las notas del flautista de Hamelín y sin prisa, pero sin pausa atravesábamos el paseo del arenal hasta llegar al club, donde le esperaba una pandilla de amigos, un grupo de chicos que, como él, no se quedaban en Maricielo solo quince días, como nosotras, sino que llegaban en junio y se marchaban en septiembre. Había entre ellos esa camaradería que solo se produce entre los que comparten veraneos, no vacaciones. Y en su forma de relacionarse se intuían maneras adultas, que empezaban con la imitación tosca de los gestos que habían visto toda la vida en sus padres –palmadotas en la espalda, decir “macho”– y seguían con el ritual de esconderse tras el malecón a fumar cigarrillos.

Nos escondíamos nosotras también, aprovechando que la luz diurna ya moría bajo el faro, y escuchábamos sus conversaciones, que consistían en rememorar curdas pasadas, recordar maniobras complicadas a bordo del Cadet y narrar con emoción de atracadores de banco todas las peripecias que debían hacer para conseguir el tabaco, que les parecía carísimo. Cada vez que me marchaba de aquellas sesiones de espionaje –nuestro toque de queda del parque se había establecido a las diez– me llevaba pegada una tristeza ahogada, mezcla del sentimiento de culpa por hacer algo que me habían prohibido en casa y de la certeza de que nunca acariciaría ese noble flequillo del que me había encaprichado. Mónica en cambio regresaba espitosa y excitada, porque, como sus padres, no tenía miedo. De ella fue la idea de apuntarnos a clases de vela. Al principio pensé que de esa manera por fin podría cruzarme con mi príncipe del bádminton y que por fin podríamos intercambiar palabras, cara a cara. Pero ya el primer día descubrimos que los asociados no se mezclaban con los grumetes que venían de fuera. De nuevo aquella relación era meramente contemplativa, y como tal, cada vez más obsesiva. Una tarde de playa tendimos nuestras toallas de niñas al lado de las suyas, púberes de rizo americano, y contemplándoles nos dimos cuenta de que todos llevaban pulseritas de tela. Me acordé entonces de que Tina, la chica que venía a casa una vez por semana, se había ofrecido a enseñarme a hacerlas. Le propuse el siguiente plan a Mónica: haríamos pulseras de colores vibrantes y nos pondríamos a venderlas sobre una caja de cartón junto a la verja de arabescos, a la entrada del parque. Y ese fue nuestro nuevo plan a partir de las ocho. Sentadas en sendas sillas de playa con aquel mostrador improvisado delante teníamos una pinta ligeramente desubicada: éramos aún infantas pero no tanto como para no llamar la atención por los motivos equivocados. Yo aún no me había desarrollado, pero ella tenía ya unos pechos generosos. Todos los vecinos se paraban y todos hacían especial hincapié en lo bonitas que eran las pulseras de Mónica. Logramos nuestro objetivo. También se paraba el muchacho que venía de su partido diario en la cancha de los abuelos. E igualmente se decantaba siempre por alabar las pulseras de mi amiga. Yo no comprendía cuál era la diferencia entre sus complementos y los míos, de manera que le pedí a Tina que me ayudase a mejorar los modelos que ofrecía a nuestra clientela. Mientras terminaba una preciosidad hecha con hilos celestes, rosas, morados y verdes, le contaba a mi madre por qué había dejado de ir a la casa de los abuelos del chico que me había hundido en la limerencia. Que la familia se había hecho rica con malas artes. Que vendían al principio tabaco de contrabando, pero que ahora se habían metido en otras cosas. Mi madre asentía mientras fumaba ella misma, con la misma ansiedad con la que la había visto chupar los cigarrillos en las cenas bañadas con albariño con hielo a las que nos invitaban los padres de Mónica. Que estaban relacionados con una familia muy poderosa del Presidente y que tenían una red en la zona a la que no escapaba nadie. Mi madre encadenaba un rubio de batea tras otro. Y vi la luz que no había visto en la oscuridad del puerto.

Mi amiga y yo le robaríamos pitillos a nuestros padres y se los ofreceríamos a un precio insuperable a mi Romeo la próxima vez que se parara. Por supuesto, Mónica robó paquetes enteros. Modosa y con voz de ardilla, era una temeraria sigilosa. Mi chico empezó a pararse con más frecuencia y convencí a Mónica de que sería yo quien ofrecería la mercancía. Hasta que en uno de esos atardeceres rosados en el que yo empezaba a vislumbrar la posibilidad de algo él se me acercó y me dijo al oído: “O me das gratis el tabaco o le digo a todo el mundo lo del 1,2,3”. A mí, que el corazón se me había revolucionado como un bólido cuando el chico acercó su rostro oloroso a mi oreja, se me saltaron las lágrimas, de rabia y de vergüenza. Cómo podía saber aquello. La única persona a la que yo se lo había contado era a Mónica. Cuando se separó de mí, erguido frente a la caja de cartón, no volvió a mirarme. Se centró de lleno en la silueta de mi amiga y tras atusarse el flequillo le guiñó un ojo. Ella soltó una carcajada y él contestó con voz socarrona: “Preciosa, nos vemos mañana en el club”.

*Raquel Peláez es autora de ‘Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España’ (Blackie Books, 2024).