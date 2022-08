'Sneaky Pete', el irresistible encanto de los timadores en la ficción

Sneaky Pete, en Amazon Prime, equivale en serie televisiva a esa novela de intriga entretenida y bien escrita que nos hace felices durante unos días de descanso de verano. Pertenece al género de los timadores, que cuando se resuelve bien está lleno de giros, sorpresas y cambios en los puntos de vista que resultan muy gratificantes.

La serie tiene ya algunos años, pero en su momento no generó grandes conversaciones y puede haberse quedado escondida en el fondo del catálogo de Amazon de manera completamente inmerecida. Merece una oportunidad y agosto puede ser su momento.

El detonante de Sneaky Pete, el furtivo Pete, va al grano y funciona como un clásico del género. El cínico estafador Marius comparte celda con el pesado e ingenuo Pete, empeñado constantemente en hablarle del lugar en el que veraneaba con sus abuelos y primos y que tiene idealizado.

Suplantación de identidad

Cuando Marius se hace consciente de que una de sus víctimas es un gánster que ha jurado venganza y le espera tras su próxima excarcelación empieza a prestar a Pete su completa atención y decide suplantarle al salir de prisión ante una familia que dejó de verle cuando era niño. Marius se convierte en Pete.

A partir de aquí se desarrollaron tres temporadas de la serie, entre 2015 y 2019, con treinta episodios en total. Tres temporadas en las que los secretos, los elaborados planes que inevitablemente se complican, los incontables obstáculos y los ingeniosos recursos de Pete y los demás personajes para dar la vuelta a las situaciones se suceden con ritmo e inteligencia.

El creador de House junto al protagonista de Breaking bad

El proyecto fue creado nada menos que por David Shore y Bryan Cranston. Shore ya se había convertido en una primera figura de televisión tras crear y liderar House, la serie en la que un trasunto de Sherlock Holmes aparecía como médico.

Bryan Cranston había deslumbrado a la audiencia con su poderoso protagonista de la serie Breaking bad en un radical cambio de registro tras el cómico personaje de padre del protagonista en Malcolm in the middle.

Cranston se reserva el personaje episódico pero vital de villano de la historia. Da la réplica al protagonista de la serie, el actor Giovanni Ribisi. Ribisi había interpretado al hermano de Phoebe en Friends. Como allí era el epítome del joven poco despierto aquí lo es de lo contrario. Interpreta a un fugitivo en permanente alerta y con la cabeza fresca en todo momento.

Una vez realizado el episodio piloto, destinado a televisión en abierto, a temporadas largas de 22 entregas anuales, CBS se desmarcó de la serie que acabó en Amazon, donde llegó a su forma actual.

Reunión de talento

También dejó el proyecto Shore y se incorporó en su lugar Graham Yost. Este canadiense ha desarrollado su carrera tanto en el cine, donde comenzó escribiendo la película Speed, como en televisión, participando en numerosas series, entre ellas Band of brothers o The americans.

Dos estupendas actrices pueden verse tanto en esta serie como en The americans, el extraordinario retrato de la vida de espías soviéticos en territorio estadounidense. Margo Martindale encarna aquí a la carismática abuela de Pete y en The americans aparecía como enlace entre los agentes y Moscú. Alison Wright aquí es Marjorie, personaje no vital, prestó su talento a la inolvidable Martha, administrativa en el FBI en la serie de espionaje.

Entretenimiento e ingenio se unen en el género de los estafadores

Todo el reparto funciona en esta ficción con aires cinematográficos que entronca con un género que se parece a los juegos y pasatiempos de ingenio, ligero, pero desafiante. Quienes saborean un engaño bien planificado al estilo de El golpe también pueden disfrutar un ejemplo magnífico en Nippy, el décimo episodio de esta sexta temporada de Better call Saul, en HBO Max, que puede comprenderse al margen de toda la serie y que bien podría ganar premios al mejor guion este año.

Giovanni Ribisi, protagonista de Sneaky Pete, recordaba a Los Ángeles Times la célebre cita de Alfred Hitchcock en la que aseveraba que para dar intriga a una conversación hay que mostrar una bomba que amenaza a quienes hablan. La mentira original de esta serie, que Marius no es Pete, funciona según él como la bomba que mantiene el suspense constantemente.

El conjunto de personajes protagonistas y secundarios, cuidados todos y cada uno de ellos, y las intrigas permanentemente abiertas, mantienen el interés de la trama. La soltura al combinar los distintos tonos termina de convencer. Lo familiar se encuentra con lo delictivo, lo humorístico deja espacio a lo tierno y lo peligroso convive con lo cotidiano en esta estupenda historia de timadores. Sin duda los desvelos del falso Pete y sus mentiras cada vez mayores mejoraran las noches de verano de su público.