Exige al Ministerio del Interior que retire a Hazte Oír la declaración de utilidad pública

En mayo de 2013, el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, decidió otorgar laa la asociación ultracatólica Hazte Oír , que esta semana puso en marcha una campaña con mensajes contra las personas trans y, especialmente, contra los menores de ese colectivo.La declaración de utilidad pública supone para la organización que sus donantes y socios tengan beneficios fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la rentaque aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a Hazte Oír, Hacienda le devuelve 127,5 euros.Tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones en el IRPF, los ingresos de la organización ultracatólica aumentaron un 69% . En concreto han pasado de 1,5 millones de euros en 2012, último ejercicio del que constan datos en su página web., y para conseguirla y mantenerla una asociación debe contemplar en sus estatutos la promoción del interés general, que la actividad no beneficie sólo a los asociados y que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos. PSOE y Unidos Podemos ya han pedido que el Gobierno se la retire a Hazte Oír La organización ultracatólica tiene entre sus fines estatutarios la "defensa y promoción de la dignidad de la persona, la familia y el valor de la vida humana", y en los últimos años ha protagonizado campañas contra, el aborto, la investigación con células embrionarias con fines terapéuticos y ha respaldado públicamente a los monjes del Valle de los Caídos, entre otras actividades.Firma esta petición para exigir al Ministerio del Interiora la asociación Hazte Oír y para que las donaciones a esta organización no desgraven.

