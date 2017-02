Carta a un amigo descreído

Victor Poblado es socio de info Libre

Querido amigo:En estos últimos años han ido pasando cosas que yo ya te había comentado. No tengo una bola de cristal ni me invento nada, tampoco estoy paranoico, simplemente busco información de científicos: matemáticos, físicos, geólogos, ingenieros, etc. (los economistas no lo son, son como los sociólogos, se inventan unas teorías, que no hay manera de comprobar, y luego la realidad tiene que ajustarse a ellas, y si no lo hace, es que han cambiado las variables) que están seguros de que tenemos encima la siguiente ola de recesión, desde ya cualquier día hasta final del 2017 como máximo. Y para colmo lay la crisis de refugiados… que pueden precipitar esa nueva recesión, (ahora encima el imbécil del Trump). Y sino, será una nueva crisis en Grecia o la quiebra de una gran compañía multinacional, alguna otra gran naviera (la coreana Hanjin lo hizo en 2016) o petrolera por ejemplo ( 90 petroleras quiebran ), o el desprendimiento de un inmenso glaciar de la Antártida (la primera semana de enero dieron la noticia de que una masa de hielo de unos 100 km de largo y 5500 de superficie está a punto de desprenderse de la Antártida) o vaya Vd. a saber qué.Te cuento: Esta crisis no va a acabar nunca.(en realidad empezó en 2007) y no se ve la salida. Mejoran los "índices macroeconómicos", sí,, pero sigue habiendo casi la mitad de jóvenes sin trabajo, o con uno precario, entre ellos mis hijas y a temporadas el padre de mi nieto. En eso la cosa no mejora, ni mejorará, habrá repuntes, como este último, pero serán leves y puntuales y luego volveremos a bajar otro poco, más abajo aún. La cosa va a ir a peor cada vez más y más, aunque aparentemente despacio y aunque los Gobiernos (éste y los siguientes y todos, ya verás) nos lo intenten vender con cualquier excusa. Los trabajos, todos, serán cada vez más escasos y peor pagados y las hipotecas, cada vez más, irán quedando sin pagar... en esa situación los inmuebles van a seguir valiendo cada vez menos.Y ahora mi principal miedo, más bien terror, dentro de seis años yo estaré jubilado y con la pensión, si es que nos llegan y no han quebrado, (jamás pensamos llegar a decir algo así) voy a tener que pagar una hipoteca (a la que le quedarán aún 10 años) y lo que sea (quizá incluso ayudar a mis hijas).Te parecerá una tontería perola gente rica se fue a vivir al campo a lo que llaman "villas", que eran como pequeños pueblos autosuficientes, de un ricachón claro; y los pobres, la mayoría, abandonaron las ciudades para irse a vivir a los pueblos o directamente al monte. Roma quedó casi deshabitada, lo explican muy bien los guías turísticos y se palpa en la Urbe, igual que todas las ciudades, y las casas se caían porque no había quien las quisiera, ni regaladas, allí no había qué comer. Te parecerá una tontería, insisto, peroy fíjate que lo que hace unos 10 años valía en la costa 240, a unos amigos les costó 160 hace cinco y ahora vale 140-120?? y seguirá bajando. Y, en Zaragoza, ni te cuento lo que nos ofrecen por el piso de mi suegro, un piso moderno que nos tasan por menos de lo que costó hace 12 años.Y eso va a seguir así, bajando y bajando. De vez en cuando dicen que se ha tocado suelo, incluso que repunta, pero ¿cuánto y donde?, en un lugar concreto de una ciudad concreta, pero al poco tiempo siguen bajando. De modo que, lo que supone perder parte de nuestros ahorros. Y, desde hace años hay un 20-25% de paro, aunque maquillen los datos al no contar como “parado” al que trabaja 10 horas semanales (nunca se nos había ocurrido que eso pudiera llegar a pasar). Y cada vez menos derechos, a mi yerno por 10 horas sin seguros y sin descanso ni a comer le pagaban a 6 euros la hora. Es lo que llaman “devaluación interna”: más trabajo con menos derechos por menos dinero. (¿Habíamos pensado alguna vez que eso pudiera llegar a pasar?). Y másen quiebra llevándose por delante los ahorros de la gente, con permiso y rescate del Gobierno claro (¿Y esto habíamos pensado que pudiera pasar?) y cada vez más pobreza: uno de cada 3 niños son pobres o están en riesgo de pobreza (Esto tampoco pensábamos que pudiera llegar a pasar aquí). Y, que cobraban 1.000 euros y se lo han bajado a 750 porque la empresa se descuelga del convenio y paga el SMI. Si esto nos lo dicen hace 10 años no se lo cree ni Cristo, además de que se monta la de San Quintín. Y recibimos a los inmigrantes a bolazos mientras se ahogan. Hace 10 años nadie lo hubiera creído posible.. El mundo, la sociedad del bienestar que conocimos ya no existe, se está cayendo a cachos, está cambiando por otra donde los ricos son cada vez más ricos y la mayoría será pobre.El porqué ha llegado a pasar te lo cuento otro día.Salud y res publica