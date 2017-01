La Audiencia de Jaén rechaza conceder el tercer grado a Andrés Bódalo

"Pronóstico de reincidencia medio-alto"

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaénpenitenciario para, condenado a tres años y medio de prisión por agredir al que fuera teniente de alcalde de Jódar (Jaén) duranteLa emisión del auto se produce cuandodel ingreso en prisión del que fuera en Jaén responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de la capital jiennense.El auto de la Audiencia en el que se rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Bódalo, al que ha tenido acceso Europa Press, establece comoel que es ", asunción correcta de la normativa institucional, bajo nivel de prisionización, correcta participación en actividades programadas, ausencia de sanciones, apoyo familiar, hábitos laborales y ausencia de adicciones". Además se apunta el hecho de que el internoa la que fue condenado.No obstante como factores de inadaptación, se recoge, entre otros,y el haber cometido "hechos delictivos especialmente violentos", así como el de contar con "un pronóstico de reincidencia medio-alto". Se apunta también quey "una adaptación pasiva sin modificación de actitudes".El auto se refiere también al informe psicológico emitido en octubre de 2016 en el que se apunta que "respecto a la actividad delictiva por la que está cumpliendo condena", ademásestando continuamente preocupado por su deseabilidad social y su repercusión mediática". También se apunta el hecho de que Bódalo "que le ha acarreado una sanción disciplinaria".La Sección Segunda, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, junto con el hecho de que la cuarta parte de la condena no la cumplirá hasta el próximo el 8 de febrero, establece "como es el tercer grado, e incluso un segundo grado flexible" por lo que es necesario "un mayor tiempo de cumplimiento y de seguimiento en el tratamiento a fin de corregir aquellas así como disfrutar de algún permiso de salida antes de acceder a un régimen de mayor libertad".Esta decisión, dice el auto, no choca con el informe favorable al indulto parcial elevado por esta misma sala al Ministerio de Justicia, "pues aún en el hipotético caso de ser concedido en los términos informadosy esta no la cumplirá hasta el 24 de diciembre de 2017".