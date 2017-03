Nuevas movilizaciones de las Mareas Blancas en Huelva, Málaga y Almería por la sanidad pública

Las manifestaciones en favor de la sanidad pública han vuelto hoy a las calles de, en cuyos centros urbanos los participantes en las denominadas 'mareas blancas' han vuelto reivindicar más medios en los centros sanitarios de estas provincias.La tercera marcha convocada por la plataforma Huelva por una sanidad digna en la capital onubense en pro de una sanidad "pública, digna y de calidad" se ha saldado con una "doble manifestación", según los organizadores, al sumarse "los participantes en la marcha con varios asistentes al partido del Recreativo que han mostrado su adhesión y apoyo a la causa con varias pancartas". La manifestación, a la que han asistido miles de personas –7.000 según estimaciones de la Policía Nacional– ha sido la manera de decir, según ha indicado a Europa Press la presidenta de la plataforma, Paloma Hergueta, "que no quitan las ganas" a los onubenses de reclamar "la sanidad que merecen" y que "" que intentan desde "las altas esferas".Hergueta, que ha mostrado"a la que la buena climatología ha ayudado a congregar a 20.000 participantes", ha apuntado que Huelva ha dicho "no a más recortes sanitarios" y que pese a "los intentos de dividir", al no evitar la coincidencia entre el acto de protesta y el encuentro entre el Recreativo de Huelva y el Córdoba B, los "que no les interesa defender la sanidad pública se han encontrado con dos manifestaciones en vez de una". Asimismo, la portavoz no descarta que "se realicen nuevas concentraciones y marchas" hasta que la Consejería de Salud "deje de dar migajas que no solucionan para nada la situación sanitaria actual" y escuche "a las peticiones" de usuarios y profesionales.Cientos de personas –más de 3.000" según los organizadores; 750 según las estimaciones de la Policía Nacional aportadas por la Subdelegación del Gobierno– han asistido a la manifestación convocada por la plataforma Marea Blanca este domingo en la capital almeriense para "exigir la sanidad pública y de calidad que Almería merece" yque creen que presenta la provincia con respecto al resto de Andalucía.Así lo ha explicado a Europa Press uno de los portavoces de la Marea Blanca en Almería, Fernando Plaza, quien ha reconocido que "". En este sentido, ha señalado que la manifestación ha comenzado a las 12,00 horas en la Puerta de Purchena de la capital y ha terminado en la plaza de las Velas en torno a las 13,30 horas, donde se han portado pancartas con el lema Almería merece una sanidad de calidad.En esta nueva convocatoria han vuelto a pedir que se "refuerce" la sanidad pública en Andalucía, así como que se acabe con los conciertos con las clínicas privadas para que presten camas a hospitales como el de Torrecárdenas, ubicado en la capital almeriense. "en los centros sanitarios con respecto a otras provincias de la comunidad", ha agregado el portavoz.Desde la plataforma Marea Blanca también piden que se lleven a cabo acciones para evitar las largas listas de espera y que se cubran en condiciones de calidad los servicios de urgencia, que suelen estar "colapsados por la falta de personal sanitario", según el portavoz.En Málaga, la marcha por una sanidad digna ha arrancado de la céntrica plaza de La Marina con unas mil personas -según la Policía Nacional-, que han guardado un minuto de silencio por el joven Pablo Ráez, fallecido el pasado 25 de febrero, que convirtió en viral su lucha contra la leucemia. El convocante de la manifestación,, ha explicado a los periodistas que por tercera vez una marcha reclama que se dé "una solución al lamentable deterioro que sufre la sanidad pública malagueña", donde hay camas cerradas y se ha reducido personal desde 2010.