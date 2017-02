García Montero reivindica la "tradición de poetas" andaluces en su nombramiento como Hijo Predilecto de la comunidad

info Libre

Medalla a "toda la educación pública"

Dedicatoria a los andaluces en Barcelona

El poeta granadino y colaborador de Luis García Montero , distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía , considera un "motivo de orgullo" que su nombramiento representey suponga un reconocimiento a la "tradición de poetas en que me he formado", como recoge Europa Press.Los galardonados este 28 de febrero por la Junta con motivo del Día de Andalucía han agradecido con orgullo estas distinciones horas antes de recibirlas con, fallecido el pasado domingo, ya cargo del responsable de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, Manuel Alonso.Así se han expresado los distinguidos este año 2017 con los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía enantes del acto institucional con motivo del 28F en el Teatro de la Maestranza bajo la presidencia de Susana Díaz.Desde las instituciones distinguidas con la Medalla de Andalucía, el responsable de la Coordinación Andaluza de Trasplantes, Manuel Alonso, ha dedicado el galardón otorgado a la organización a los pacientes, familias y donantes que contribuyen a diario a su labor yDe igual modo, Ángel Martín ha agradecido la Medalla de Andalucía concedida a laen nombre de los "padres y madres de los afectados" y ha destacado que este reconocimiento supone la "recuperación de la memoria" para un colectivo que ha pasado "demasiado tiempo de soledad". En nombre del Instituto de Educación Secundaria Vicente Espinel de Málaga, que ha contado conJulia del Pino ha señalado que la Medalla de Andalucía es un galardón a "toda la educación pública en general que pone en valor la seña de identidad irrenunciable que todas las instituciones deberían defender".Por su parte, el especialista jiennense en inteligencia artificialha dedicado su Medalla de Andalucía a "", mientras que el ingeniero almeriense especializado en robóticaha agradecido la distinción otorgada por "mi tierra que llevo por bandera en el mundo entero" y la ha dedicado a la "".El empresario turístico malagueñoha dedicado la Medalla de Andalucía, mientras que la escritora de origen granadino Antonina Rodrigo , especialista en personajes femeninos de la República y la Guerra Civil, ha querido compartir el galardón "con los andaluces que vivimos en Barcelona" tras llevar "mucho tiempo fuera de mi tierra".Del ámbito musical, la compositora sevillana Elena Mendoza ha hecho especial hincapié en que su Medalla de Andalucía supone un reconocimiento a la "", mientras que la cantante cordobesarecibe el galardón con el compromiso de seguir "presumiendo de ser andaluza en España y fuera de España" y el guitarrista flamenco gaditandocomo un "sueño cumplido" que le "llega al alma".Por último,, director del diario El País, valora la Medalla de Andalucía como un "en un momento que no es fácil para el oficio y de amenaza al mismo concepto de libertad de prensa" y la gimnasta rítmica cordobesaagradece la distinción "como, que siempre me han estado apoyando desde que empecé".