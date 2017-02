Miles de tuits reclaman la independencia y pluralidad de RTVE

Todo mi apoyo a los profesionales de RTVE. Luchemos por una RTVE pública, independiente y plural #defiendeRTVE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de febrero de 2017

Los profesionales de RTVE reclamamos a PSOE, Ciudadanos y Podemos que cumplan su firma por una RTVE independiente #DefiendeRTVE — Tania Sánchez (@Tania_Sanchezz) 15 de febrero de 2017

La defensa deha saltado este miércoles a Twitter, con, que en la pasada campaña electoral se comprometieron con su firma a liberar a esos medios públicos de la dependencia exclusiva del Partido Popular. La iniciativa ha partido de los órganos de representación profesional, a los que se han sumado periodistas de dentro y fuera de la empresa, otros miembros de la plantilla, representantes de organizaciones profesionales, políticos, y simples usuarios. Los mensajes preceden a la entrega, este jueves en el Parlamento, de más de, que "reclaman a las Cortes Generales medidas urgentes para garantizar que la radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental".La invitación a mostrar en esta red social el descontento partía de un texto en el que se destacaba como los partidos políticos –a excepción del PP– "se comprometieron a legislar para que RTVE. Pero de momento no han hecho nada y RTVE se sigue deteriorando. ¿Les recordamos su compromiso? Tuitea mensajes a los partidos firmantes y a sus portavoces con el lema #defiendeRTVE, y acompaña las fotos de las firmas".De acuerdo con la iniciativa, representantes de los Consejos de Informativos, significados periodistas, integrantes de plataformas en defensa de la profesión, y un largo etcétera,, que están siendo multiplicados por la ciudadanía, e incluso algún político, como Pedro Sánchez, que escribía Todo mi apoyo a los profesionales de RTVE. Luchemos por una RTVE pública, independiente y plural #defiendeRTVE.Conviene recordar que el manifiesto, promovido por los tres Consejos de Informativos de la Corporación, reclamaba el "" de todos los partidos con la "independencia", la "pluralidad informativa" y la "recuperación de la elección del presidente por mayoría cualificada en el Congreso de, como mínimo, dos tercios", y fue firmado por PSOE, Podemos, Ciudadanos, y Grupo Mixto. También en esas fechas el presidente del Gobierno, mariano Rajoy, afirmó que "", palabras que hoy se repetían en algunos de los mensajes.La campaña en redes sociales se suma a otras múltiples iniciativas de denuncia, encabezadas por los representantes de las redacciones, y apoyadas por los sindicatos mayoritarios en la Corporación; se continuará hasta las nueve de la noche, y pretende serque se llevan este jueves en el Parlamento, como apoyo a este escrito:“Los abajo firmantes, profesionales que desarrollan su labor en la Corporación RTVE, reclaman a las Cortes Generales, órgano de control establecido por la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, medidas urgentes para garantizar que la radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental. Exigimos un sistema que garantice la independencia de sus profesionales, defendiéndoles de decisiones discrecionales que hoy siguen relegando a muchos de ellos por criterios ideológicos, a pesar de su experiencia y saber hacer. Tal y como establece la citada ley, el servicio público de radio y televisión es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas. Recuperar una radiotelevisión pública plural, imparcial, defensora de los valores constitucionales –incluido el derecho fundamental a la información–, es hoy más que nunca una cuestión de higiene democrática.”