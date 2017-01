I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 de enero de 2017

"Comprar en Estados Unidos y contratar estadounidenses"

“Presidente del Tribunal Supremo Roberts, presidente Carter, presidente Clinton, presidente Bush, compatriotas americanos y pueblos de todo el mundo: gracias". Con esta frase comenzaba este viernes Donald Trump sucomo nuevo presidente de Estados Unidos. El magnate neoyorquino ha prometido "devolver el poder al pueblo", un compromiso en torno al que ha girado su discurso. "Hoy no estamos trasladando el poder solamente de una administración a otra, sino que estamos devolviéndole el poder al pueblo”, ha asegurado.Trump fue recibido por miles de simpatizantes entre vítores y aplausos a su llegada al Capitolio de Washinton para jurar su cargo. En la ceremonia también han estado presentes algunos de los, como George W. Bush, Bill Clinton o Jimmy Carter, además de la que fuera su contrincante en las elecciones, Hillary Clinton. La demócrata publicó un mensaje en su Twitter oficial en el que justificaba su asistencia a la ceremonia: "Estoy aquí para honrar nuestra democracia y sus imperecederos valores. Nunca dejaré de creer en nuestro país y su futuro", ha indicado.El republicano se ha convertido en elde Estados Unidos tras jurar el cargo con su mano derecha sobre la Biblia que usó el presidente Abraham Lincoln en la asunción de la presidencia, tal y como marca la tradición. "Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos", ha declarado.Trump ha cargado en su discurso –como viene siendo habitual desde que se presentara a las elecciones presidenciales–"Durante mucho tiempo, un pequeño grupo ha aprovechado las recompensas del Gobierno mientras ha sido el pueblo el que ha pagado el coste", ha señalado, para agregar a continuación que "el establishment se protege a sí mismo, pero no a los ciudadanos" estadounidenses. "Sus victorias no han sido vuestras victorias", ha agregado.En este punto, el nuevo presidente ha reivindicado el "cambio" que se va a producir a partir de ahora cediendo el protagonismo a los ciudadanos. "Este momento es vuestro momento, os pertenece a vosotros, es vuestro día", ha declarado. "Estados Unidos es vuestro"., ha asegurado. "No aceptaremos políticos que solo hablan y no pasan a la acción"."El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo se convirtió en el, ha subrayado.Trump, que ha definido su victoria electoral y la posterior toma de posesión como un, también ha tenido palabras en su discurso para sus predecesores. "Agadecemos al expresidente Obama y a la primera dama Michelle su ayuda durante esta transición, han sido magníficos", ha afirmado.Además, ha querido remarcar su compromiso con la. "Vamos a unir al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, que vamos a erradicar completamente de la faz de la Tierra", ha prometido de manera contundente.En este contexto, el nuevo presidente ha explicado que seguirá: comprar productos estadounidenses y contratar a ciudadanos estadounidenses. De esta forma, y tal y como ya defendió durante su campaña electoral, su política económica estará marcada por el proteccionismo.“Las fábricas han cerrado sus puertas y, sin pensar en ningún momento en todos los estadounidenses que se han quedado atrás", ha denunciado para reivindicar posteriormente que eso "pertenece al pasado".“Estados Unidos va a volver a ganar de nuevo, como nunca antes, recuperaremos nuestro trabajo, nuestras fronteras, nuestra riqueza y nuestros sueños", ha prometido.El nuevo presidente ha dejado para el final de su discurso el lema Make America Great Again (hacer grande América otra vez), que le acompañó durante las elecciones. Así, Trumpdirigiéndose "a todos los estadounidenses": "Escuchad lo que os digo: nunca volveréis a ser ignorados. Vuestras voces, vuestras esperanzas y vuestros sueños definirán nuestro destino. Haremos que Estados Unidos sea grande de nuevo, rico de nuevo, y haremos que sea un país seguro de nuevo. Gracias, Dios os bendiga y dios bendiga Estados Unidos", ha concluido.Con motivo de la toma de posesión de Donald Trump, ciudadanos de varias ciudades de todo el mundo han salido a la calle para mostrar sucon el rumbo que toma a partir de este momento la política estadounidense.Madrid, Washington, Londres, México o Berlín han sido algunas de las ciudades donde han tenido lugar estas manifestaciones.