Premio Goldman

La organización Ecologistas en Acción ha denunciado el asesinato delos pasados 15, 16, y 17 de enero. En concreto, las víctimas fueron el líder indígena Isidro Baldenegro (México), la ecologista Laura Vásquez (Guatemala) y la activista Emilsen Manyoma (Colombia), según han informado mediante un comunicado.Desde la ONG recuerdan que cientos de ecologistas son asesinados cada año y que, "en la mayoría de los casos", los responsables quedan. Además, ponen el foco sobre Latinoamérica, ya que "el 66% de los asesinatos" registrados en 2015 tuvieron lugar en los países de este entorno., activista afrocolombiana de apenas 31 años, era la líder de Comunidades Construyendo Paz en los Territorio (Conpaz) en Buenaventura (Colombia). Además, defendía el derecho a la producción limpia, a la soberanía alimentaria y a la protección de la biodiversidad desde la Fundación para el Desarrollo del Calima (Fundecalima). Manyoma era conocida en todo el país desde hace más de una década por enfrentarse al acoso de losJunto a su cuerpo encontraron el de su marido, Javier Rodallega, también asesinado.Según una editorial del diario colombiano El Tiempo , la pareja desapareció el sábado en la noche y lo último que se supo de ellos fue que se bajaron de un taxi en el barrio Las Palmas (Barranquilla). Explican que fueron asesinados mucho antes de que sus cuerpos fueran encontrados. y que el CTI (Centro Técnico de Investigación) no tiene claros losde ambos asesinatos.Otra de las víctimas fue la activista guatemalteca, quien estuvo siete meses en prisión durante 2013 como consecuencia de su militancia en el Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores y de su participación en la resistencia pacífica frente a la imposición del proyecto minero San Rafael (Guatemala). Finalmente, fue puesta en libertad tras no demostrarse ninguno de los delitos por los que había sido imputada.Según denuncia Ecologistas en Acción "el asesinato de Laura Vásquez, sino que se suma a numerosos ataques contra varias personas que defienden los derechos humanos como represalia por su denuncia del proyecto de la Mina San Rafael". Entre estos ataques destacan el asesinato el 17 de marzo de 2013 del líder indígena Xinca Exaltación Marcos Ucelo, perteneciente a una etnia casi extinta en nuestros días.Por último, hacen referencia al asesinato deun líder indígena que dedicó su vida a "la defensa de las tierras ancestrales de la comunidad tarahumara, el grupo indígena de Chihuahua (México) al que pertenecía". Baldenegro, que recibió en 2005 el premio Goldman –el galardón medioambiental más prestigioso en el mundo– decidió dedicar este a su padre, que en 1986 también fue asesinado por unos sicarios, según explica la BBC . El ecologista obtuvo este reconocimiento por "su lucha no violenta en defensa de los bosques".Baldenegro había denunciado en varias ocasiones la presencia deen la zona y de grupos dey madereros. Su asesinato es el segundo llevado a cabo contra un ganador del premio Goldman, ya que la hondureña Berta Cáceres también fue asesinada, en este caso en marzo de 2016.Ante estos asesinatos, Ecologistas en Acción "insta a las autoridades ay a investigar los asesinatos de las compañeras y los compañeros que han luchado por la justicia social y ambiental en todo el planeta".