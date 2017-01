Manifestaciones en contra de la

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha afirmado este lunes que la prohibición de viaje que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto a personas procedentes de siete países de mayoría musulmana es ilegal, según ha informado Europa Press."Labasada solamente en la nacionalidad está prohibida por el Derecho (Internacional) de los Derechos Humanos", ha dicho en Twitter la oficina del diplomático jordano.Además, ha subrayado que estade la Administración Trump "desperdicia recursos necesarios para una adecuada lucha contra el terrorismo".Trump firmó el pasado viernes una orden ejecutiva con "medidas de veto" para impedir que los terroristas islámicos entren en el país norteamericano. "No los queremos aquí", espetó. La orden ejecutiva suspende, por un plazo de 90 días, la entrada de personas procedentes deAdemás, else suspenderá durante 120 días para que las autoridades norteamericanas revisen las solicitudes y el proceso de adjudicación de asilo. Sin embargo, en el caso de Siria, la orden suspende indefinidamente la entrada de cualquier ciudadano sirio como refugiado al entender que "va en detrimento de los intereses de Estados Unidos".Por su parte, la Comisión Europea ha avisado a la Administración de Trump de que "garantizará que no haya discriminación" a los ciudadanos europeos con doble nacionalidad . "Esto es la Unión Europea. Y en la Unión Europea no discriminamos en base a la, no sólo respecto al asilo sino en cualquiera de nuestras otras políticas", ha advertido en rueda de prensa el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.La medida llevada a cabo por Trump ha provocado el descontento de una gran parte de la ciudadanía, lo que ha dado lugar a variastanto en Estados Unidos como en otros países.Nueva York, Boston, Washington, Los Ángeles, Houston y otras grandes ciudades estadounidenses han sido el escenario de estas protestas contra la nueva prohibición impuesta. Fuera de las fronteras del país norteamericano Reino Unido, Bélgica y Holanda también han protagonizado diferentes movilizaciones.